Дефицита не избежать: украинцев предупредили об отключениях света летом (видео)

По словам Александра Харченко, летний пик потребления электроэнергии Украине практически нечем покрывать.

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Веерные отключения света начнутся в Украине в июле-августе 2023 года. Об этом заявил 4 мая в ходе онлайн-брифинга директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, в летние пиковые периоды — во второй половине июля и в августе, в Украине многие атомные блоки выведут из работы в ремонт. Поэтому возникнет дефицит в энергосистеме.

"Думаю, без очень значительных усилий мы, вероятнее всего, не избежим отключений электроэнергии во второй половине июля и в августе. Летний пик потребления практически нечем покрывать", – рассказал Харченко.

Дефицита генерации можно избежать импортом около 1 ГВт – это вся мощность, которую может закупить Украина. Но в этом случае, как отметил эксперт. "электричество будет дорогостоящим".

"Но предварительные расчеты показывают, что и этого будет недостаточно, и придется запускать энергоблоки, которые могут работать только на газу".

При этом Александр Харченко добавил, что при использовании газа для этих целей его будет сложнее накопить на следующий отопительный сезон. Поскольку тогда потребуется 2 млрд куб м газа – ресурса собственной добычи точно не хватит.

Как восстанавливают украинскую энергосистему после обстрелов

Поскольку ВС РФ во время ракетных ударов повредили значительную часть электростанций, самая сложная задача сейчас, по словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого — восстановить как можно больше энергоблоков к началу осенне-зимнего периода.

"Конечно, идет работа по восстановлению магистральных сетей "Укрэнерго", наиболее пострадавших во время обстрелов. Уверен, что с этой задачей сможем справиться. Хотя полное обновление энергосистемы займет несколько лет. Есть объекты, которые разрушены почти полностью, они сейчас находятся в процессе активного восстановления", — отметил он.

Кроме того летом 2023 года энергетики не смогут рассчитывать на мощности Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией россиян. Также есть масштабные повреждения на тепловых и гидроэлектростанциях.

"Поэтому у нас меньше, чем обычно, доступной мощности. Поэтому нам нужно будет активировать все резервы, которые есть в нашей энергосистеме, чтобы пройти летний период без отключений. Скорее всего, будем определенные объемы электроэнергии импортировать из Европы", – добавил Владимир Кудрицкийй.

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