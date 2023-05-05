Бензоколонка без нефтедолларов. Когда у России возникнет дефицит средств на войну

Западные санкции и ценовая конъюнктура влияют на нефтегазовый сектор России и расшатывают экономику. Кто в мире еще покупает российские энергоносители и насколько у страны-агрессора хватит прочности — разбирался Фокус.

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Еще в 2015 году покойный сенатор США Джон МакКейн назвал Россию бензоколонкой, которая только притворяется страной. Позже американский политик добавил, что РФ является бензоколонкой, управляемой мафией.

Похоже, сегодня у "бензоколонки" наступают тяжелые времена, ведь покупателей товара стало меньше, а цены ограничили низким потолком. Соответственно, мафия, контролирующая бензоколонку, постепенно теряет ресурсы для своей террористической деятельности.

В результате снижения цен на нефть и газ МВФ в своем свежем обзоре региональной экономики за апрель прогнозирует резкое снижение поступлений в бюджет России в 2023 году. Авторы обзора напоминают, что с 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Европейского Союза на импорт сырой нефти и ограничение цен на экспорт в третьи страны на уровне $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 года начал действовать запрет на импорт и ограничение цен на нефтепродукты.

"В сочетании с резким снижением цен на газ, ожидаемым в этом году, доходы [РФ] от нефти и газа упадут гораздо ниже уровня прошлого года. Это значит, что властям придется либо резко сократить фискальные расходы, либо найти способы финансирования значительно большего дефицита", – комментируют в фонде.

Как отмечает Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU, доходы РФ от экспорта и налогов резко падают, а в результате введения в феврале санкций с соответствующими ценовыми потолками для российских нефтепродуктов потери для российской экономики будут расти.

А по мнению Виталия Шапрана, экс-члена Совета НБУ, закручивания санкционных гаек и отделение российской нефти от мирового рынка приведет к значительному угнетению деловой активности в РФ и росту дефицита бюджета.

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Ключевой вопрос: эксперт назвал основной фактор для развала экономики России

С тех пор, когда покойный сенатор МакКейн называл экономику РФ бензоколонкой, ничего не изменилось, а санкции только ухудшили зависимость россиян от цен на энергоресурсы. Экономика одного продукта, даже такого ликвидного, как нефть, может существовать только до момента кризиса на профильном рынке и этот тезис на практике доказал СССР в 1990 году", – объясняет Шапран.

Санкции Запада углубили зависимость России от цен на энергоресурсы

Напомним, одной из главных предпосылок развала Советского Союза стал длительный период низких цен на энергоносители, начавшийся с 1985 года. Из-за этого советская экономика была вынуждена тратить больше, чем зарабатывала и в конце концов потерпела крах. Тем не менее, агония советской империи продолжалась около пяти лет.

Ненужные ресурсы. Где Россия ищет рынки сбыта для нефти, газа и нефтепродуктов

Санкции Запада сузили и усложнили, но не остановили экспорт энергоносителей из России.

"Кровавая российская нефть никому не нужна кроме КНР и Индии. Но они будут преследовать свои экономические интересы, заключающиеся в максимизации дисконта. Все остальные друзья России либо имеют свою нефть и газ, либо неплатежеспособны как Куба или Беларусь", — рассказывает Виталий Шапран.

Однако, как отмечает Шапран, россияне имеют ограниченные возможности для транспортировки нефти и других энергоресурсов в КНР и Индию по суше, а путь их танкеров, ранее возивших нефть в ЕС, увеличился в 3-5 раз, что привело к дефициту транспортных мощностей и повышению цен на фрахт.

Россия столкнулась с дефицитом морского транспорта для торговли своей нефтью Фото: Открытые источники

Александр Мартыненко подтверждает, что главными альтернативными рынками сбыта для российской сырой нефти являются Индия, Китай и Турция, благодаря которым объемы экспорта этого продукта из РФ понесли не такие существенные потери во время войны против Украины, как могло бы быть: объем экспорта нефти морем за первый квартал 2023 года уменьшился всего на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Объемы экспорта российских нефтепродуктов пока почти не изменились, ведь санкции против них были введены только в феврале 2023 года, – продолжает Александр Мартыненко. – Но в случае с нефтепродуктами России будет гораздо сложнее найти альтернативные рынки, разве что при наличии больших скидок, что уже можно наблюдать на примере дополнительных поставок в Турцию и даже в Бразилию и страны Персидского залива".

Более того, как пишет издание Bloomberg, благодаря Индии дизельное топливо, производимое из российской нефти, продолжает попадать даже в Европу. В публикации Bloomberg утверждают, что в апреле в Индию поступало более 2 млн баррелей в день российской сырой нефти — почти 44% общего импорта нефти в эту страну. Поскольку такое количество нефти для внутреннего рынка Индии не требуется, ее перерабатывают и экспортируют. Благодаря этому объем импорта нефтепродуктов из Индии в Европу уже превышает 360 тыс. баррелей в день, что несколько опережает показатели Саудовской Аравии. Поскольку РФ продает Индии нефть со скидками, на ее переработке индийские НПЗ получают большую маржу.

На переработке российской нефти индийские НПЗ получают большую маржу Фото: Открытые источники

Между тем потери РФ от экспорта газа оказались значительно больше. Как отмечает Александр Мартыненко, экспортные объемы Газпрома за пределы блока СНГ упали в 2022 году на 46% и в этом году могут упасть еще наполовину.

"Чтобы перенаправить поставки природного газа с европейского рынка на азиатский, России могут понадобиться десятилетия и десятки миллиардов долларов инвестиций, ведь для этого нужно будет построить дополнительные трубопроводы и терминалы по сжижению газа, — объясняет Фокусу Мартыненко. — Впрочем, время и инвестиционные средства — не единственная проблема: ведь чтобы гарантировать спрос на новые объемы газа, нужно заключить соглашения с перспективными покупателями, а, например, Китай пока не спешит заключать соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Кто меньше. Сколько стоит российская нефть и когда ее добыча станет нерентабельной

Если летом 2022 года Россия продавала свою нефть даже дороже $80 за баррель, то в 2023 году для страны-бензоколонки, похоже, наступают голодные времена.

"Дисконт между марками нефти BRENT и URALS [из России] начал расти, а потому план по доходам российского бюджета сейчас под угрозой. Центробанк РФ прогнозирует цену на нефть на уровне $55 за баррель в 2023 году, но я думаю, что закручивание санкционных гаек вполне может привести к падению URALS до $40-45", — прогнозирует развитие событий Виталий Шапран.

Однако, по мнению Шапрана, было бы ошибочно считать, что для нефти или газа существует определенная цена после которой вся добыча в РФ станет убыточной, ведь нефть из старых скважин имеет более низкую себестоимость, тогда как в новых проектах расходы на добычу как правило больше. То есть, например, по словам Шапрана, при цене $50 за баррель убыточным становится 5% объемов добычи, при $45 — 15%, $40 — 45% и т.д.

"Поскольку у РФ отсутствуют хранилища для хранения энергоносителей, запас прочности отрасли достигает 30-40 суток после чего добытую нефть негде будет хранить. Поэтому противодействие PriceCap со стороны России носит краткосрочный характер", — предупреждает Шапран. То есть, с низкими ценами "бензоколонке" придется смириться.

Российские нефтедобывающие компании всеми силами пытаются удержать объем производства Фото: Getty Images

"По некоторым свидетельствам участников отрасли, российские нефтедобывающие компании сейчас всеми силами пытаются удержать объемы производства, для чего готовы идти на значительные уступки иностранным покупателям, – продолжает Александр Мартыненко. – В условиях наложенных санкций российские компании также стали активно привлекать в цепи поставок торговых, страховых" и транспортных посредников, которых они сами учреждают в иностранных юрисдикциях и на счетах которых оседает значительная доля валютной выручки.

Собеседник Фокуса добавляет, что средние затраты на добытый баррель российских действующих месторождений составляют примерно $30, а перспективных нефтедобывающих мощностей – чуть выше $50.

"При средней цене экспортной марки нефти Urals $50 за прошлый квартал нефтедобыча действующих проектов остается рентабельной. В то же время, в российском бюджете на 2023 год для достижения относительно безболезненных уровней дефицита заложена экспортная цена нефти в $70 за баррель", — заключает Мартыненко.

Эпоха проедания. Когда у агрессора возникнет дефицит средств на войну

Логично, что оскудение потока нефтедолларов должно привести к деградации российской экономики, как это в свое время было с Советским Союзом.

"Снижение доходов уже приводит к конфликту между элитами. Менеджмент госкомпаний, таких как Газпром, Роснефть или ВТБ, испытывает ухудшение ситуации из-за оскудения разворовываемых ими денежных потоков. Поэтому, надеемся, что не только снижение поступлений в федеральный бюджет, но и блокирование резервов в госкомпаниях приведет к заметному недовыполнению плана финансирования преступной войны", — выражает надежду Виталий Шапран.

Собеседник Фокуса добавляет, что даже несмотря на то, что технически у Путина есть большие резервы, их существенная часть заблокирована или разворована, и поэтому уже во второй половине 2023 года в России все пойдет не по плану не только в военной сфере, но и в социальном секторе. По мнению Шапрана, такие тренды крайне опасны для Крайнего севера РФ, где в случае отсутствия подвоза необходимых продуктов и топлива в течение навигации может произойти гуманитарная катастрофа.

Проблемы в российской экономике могут обостриться уже во второй половине 2023 года

Однако оценки МВФ пока выглядят достаточно оптимистичными для России. "После резкого падения во втором квартале прошлого года экономика [РФ] значительно восстановилась в третьем и четвертом кварталах, ограничив падение производства в 2022 году до -2,1%. Импульс со второй половины прошлого года переносится на этот год и прогнозируется рост на 0,7%", — отмечают в обзоре МВФ. Авторы публикации добавляют, что во второй половине 2022 года рост ВВП России обеспечило резкое увеличение государственных расходов, в том числе связанных с обороной.

Подобные оценки фонда вызвали критику некоторых СМИ. В частности, в недавней статье издания Time напоминают, что у России нет доступа к международным рынкам, чтобы заимствовать средства для бюджета, и поэтому она вынуждена сжигать резервные фонды и запасы компаний, чтобы финансировать войну. "Каннибализм продуктивной экономики для финансирования войны не является разумным управлением экономикой, которое стоит отмечать. Путин подбрасывает [в огонь] мебель из гостиной, чтобы в доме было тепло. Путин выживает только за счет лжи и каннибализации", — отмечают в публикации. Вопрос в том, насколько еще у России хватит имущества и ресурсов для поддержания огня в этом условном костре.

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