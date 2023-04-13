Золото дороже $2 тыс. за унцию: почему России это выгодно и кто покупает российское золото

РФ – один из крупнейших мировых производителей и экспортеров золота. Как государство-агрессор может воспользоваться подорожанием желтого металла?

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Мировые цены на золото бьют рекорды и уже пробили психологическую отметку в $2000 за тройскую унцию (31,10 г), предпосылки чего Фокус анализирует в своем новом обзоре "Покупать, продавать, хранить? Чем интересно золото для инвестиций в 2023 году".

"Рост цены [на золото] могут почувствовать, например, в России, — отметил в комментарии Фокусу Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка. — Ведь, если верить публикациям в СМИ, в России сейчас активно продают золото Китаю и из-за роста мировых цен получают больше валюты”.

Действительно, пока на западе действует эмбарго на золото из РФ, российские СМИ со ссылкой на главное таможенное управление КНР сообщают, что в 2022 году Россия увеличила экспорт золота в Китай на 67% до 6,66 тонны на сумму $386,874 млн. По подсчетам Фокуса средняя цена за унцию составила $1647. Очевидно, теперь, когда цены на золото бьют рекорды, такая торговля с Китаем будет выгоднее.

Рост цен на золото полезен и для российского бюджета. Ведь в январе 2023 года, чтобы покрыть его дефицит, российский минфин впервые в истории продал 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния (ФНД). С тех пор золотые запасы ФНД по данным российского минфина уменьшались следующим образом:

декабрь 2022 года: 554,91 тонны;

январь 2023 года: 551,28 тонны (-3,63 тонны);

февраль 2023 года: 539,25 тонны (-12,03 тонны);

март 2023 года: 527,38 тонны (-11,87 тонны).

Минфин России сообщает, что часть средств ФНД на счетах в Банке России на сумму 7479,1 млн. китайских юаней и 11862,9 кг золота были реализованы за 137,07 млрд рублей [около $1,08 млрд] и вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. Но это лишь капля в море, ведь дефицит российского бюджета по информации минфина РФ в первом квартале 2023 достиг 2,4 трлн рублей ($28,9 млрд). Поэтому, по всей видимости, распродажа золотых запасов будет продолжаться.

Однако российский центробанк золото накапливает. Из-за санкционной блокировки активов в мировых валютах российский регулятор приступил к переформатированию своих резервов и замещает замороженные средства золотом. По состоянию на апрель 2023 года стоимость золота в резервах российского центробанка составляет $147,011 млрд, а на его долю приходится 24,75%. Технически подорожание золота способствует росту стоимости этого актива и увеличению объема резервов российского центробанка. Это означает повышение уровня экономической стабильности в стране, ведущей агрессивную войну против Украины.

Из-за санкций российское золото покупает ограниченное количество стран

В своем внимании к желтому металлу российский центробанк оказался не одинок. Как пишет Reuters со ссылкой на Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), в 2022 году центробанки мира увеличили свои запасы золота на 1136 тонн на сумму около $70 млрд (+152% по сравнению с 2021 годом), что стало самым большим показателем с 1950 года. Среди стран, центробанки которых увлеклись золотом, издание называет Турцию, Китай, Египет и Катар. В публикации Reuters объясняют эту тенденцию нестабильностью на геополитическом и макроэкономическом фронте.

"Центральные банки могут использовать золото в процессе управления своими валютными резервами. Их покупки и продажи могут влиять на цены на золото", — отмечает в комментарии Фокусу Герман Марченко, директор департамента казначейства COMINBANK.

То есть рост спроса на золото, в том числе от центробанков, на фоне нестабильности и ускорения инфляции и стал главным фактором повышения стоимости желтого металла.

Ранее Фокус выяснял, почему упал один из крупнейших и известнейших банков Швейцарии, где любили хранить средства российские олигархи.