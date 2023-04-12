Покупать, продавать, хранить? Чем интересно золото для инвестиций в 2023 году

Мировые цены на золото в апреле побили абсолютный рекорд. Что будет дальше и стоит ли вкладывать деньги в золотые слитки в 2023 году.

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На мировых рынках за последние два месяца резко подорожало золото. Если в конце февраля оно стоило менее $1850 за тройскую унцию (31,10 г), то в апреле 2023 года цена уверенно пересекла отметку в $2000 за тройскую унцию и не спешит возвращаться. Так дорого этот драгметалл еще никогда не стоил.

В апреле 2023 года золото стоит более $2000 за тройскую унцию

Золотой год. Почему цены на золото прыгнули вверх

"Рост цен на золото – реакция на банковский кризис, который в США задел несколько довольно крупных региональных банков, и дошел до Европы, — объясняет актуальный тренд Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка. — Опасения инвесторов по всему миру относительно возможного распространения банковского кризиса и вероятной рецессии стимулировали рост спроса на защитные активы. Также повышенная динамика котировок золота была дополнительно усилена спекулятивным спросом".

Напомним, в марте мировые финансовые круги охватили беспокойство после банкротства в течение нескольких дней Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Эхом банковского кризиса в США стало углубление проблем одного из самых известных банков Швейцарии — Credit Suisse. Поскольку он был слишком велик, чтобы упасть, оптимальным выходом стало поглощение Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком — UBS. На фоне этих драматических событий на банковском рынке и произошло стремительное удорожание золота.

Банкротство Silicon Valley Bank подтолкнуло цены на золото вверх Фото: WSJ

Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, связывает эту тенденцию с попыткой крупных инвестиционных фондов увеличить свои вложения в золото в качестве защитного актива на случай возможной рецессии в США.

"Среди аналитиков и экономистов в последнее время идет дискуссия, состоится ли существенное охлаждение деловой активности в США на фоне цикла повышения процентных ставок в финансовой системе. Ключевая ставка ФРС США сейчас составляет 5% и прогнозируется, что ее повысят до 5,25% в мае с целью замедления индекса инфляции, который пока остается на уровне 5,5%, в отличие от целевого диапазона в районе 2%", — объясняет Чурин.

Подытоживая, Герман Марченко, директор департамента казначейства COMINBANK, связывает подорожание золота на мировом рынке в марте-апреле 2023 года с совокупностью следующих факторов:

Экономическая неопределенность . Во времена нестабильности инвесторы обычно обращаются к золоту, как к безопасной гавани, что приводит к увеличению спроса на металл и, соответственно, к повышению его цены.

. Во времена нестабильности инвесторы обычно обращаются к золоту, как к безопасной гавани, что приводит к увеличению спроса на металл и, соответственно, к повышению его цены. Геополитические опасности. Горячая фаза конфликта и политическая нестабильность в мире вызвали беспокойство на рынках и увеличили спрос на золото.

Горячая фаза конфликта и политическая нестабильность в мире вызвали беспокойство на рынках и увеличили спрос на золото. Инфляция. Инвесторы обратились к золоту, как к способу сохранения своих сбережений, поскольку золото обычно сохраняет ценность в условиях высокой инфляции.

Инвестиции в золото 2023. Стоит ли сейчас покупать желтый металл

Относительно дальнейшей динамики цен на золото и целесообразности инвестиций в золото в 2023 году мнения опрошенных Фокусом экспертов разделились.

Дмитрий Чурин отмечает высокую вероятность, что на горизонте следующих двух лет цена на золото увеличится. Однако собеседник Фокуса не советует инвесторам надеяться на резкий рост цены, ведь базовым сценарием является подорожание золота в пределах 10% в год. Соответственно, в середине 2024 года цена золота может достигнуть $2200 долларов за унцию.

"Похоже, эта волна [рост цен на золото] уже проходит, — выражает другую позицию Иван Свитек. — Я откровенно не верю в золото. Это малопонятный актив, не генерирующий прибыли, кроме спекулятивной. Следовательно, интерес инвесторов к нему всегда будет ограничен. Тем более сейчас во время волны очень высоких ставок по всему миру".

Свитек отмечает, что для розничных инвесторов, ищущих доходность на довольно коротком горизонте инвестирования, золото вообще не подходит, а роль источника спекулятивного дохода в последнее время в значительной части забрали криптовалюты.

Между тем, по мнению собеседника Фокуса, золото будет оставаться защитным активом на длинном — более 5 лет — горизонте, который используется инвесторами для формирования диверсифицированных портфелей, а центробанками — в качестве резервной валюты.

Золото остается защитным активом на длинном отрезке времени – от 5 лет

Герман Марченко считает, что динамика цен на золото может быть разнонаправленной и будет зависеть от следующих условий:

Состояние глобальной экономики . Цена золота часто увеличивается при экономическом спаде или нестабильности. Но если мировая экономика будет стабильной, спрос на золото может упасть, что приведет к понижению цен.

. Цена золота часто увеличивается при экономическом спаде или нестабильности. Но если мировая экономика будет стабильной, спрос на золото может упасть, что приведет к понижению цен. Инфляция . Если инфляция будет высокой, спрос на золото может повыситься, что приведет к росту цен, и наоборот.

. Если инфляция будет высокой, спрос на золото может повыситься, что приведет к росту цен, и наоборот. Финансовая политика. Центробанки используют золото в процессе управления своими валютными резервами и их покупки и продажи могут влиять на рынок.

Центробанки используют золото в процессе управления своими валютными резервами и их покупки и продажи могут влиять на рынок. Курсы валют. Золото торгуется в долларах США и когда доллар слабеет, золото обычно становится дороже в других валютах, что может повысить спрос и увеличить цены.

Золото торгуется в долларах США и когда доллар слабеет, золото обычно становится дороже в других валютах, что может повысить спрос и увеличить цены. Геополитические факторы . Такие события, как война, могут повышать спрос на золото как на "безопасный" актив, оказывающий давление на цены.

. Такие события, как война, могут повышать спрос на золото как на "безопасный" актив, оказывающий давление на цены. Производство золота. Снижение производства золота или проблемы с поставками также могут повлиять на цену металла.

Учитывая перечисленные факторы, можно предположить, что пока в Украине идет война, а в мире растет инфляция, цены на золото могут сохраняться на высоком уровне, или даже дальше будут расти.

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"В отличие от цен на нефть, цены на золото редко влияют на реальную экономику. С другой стороны, золото является определенным ориентиром для понимания глобальных инфляционных процессов, поэтому текущую тенденцию можно назвать реакцией на уменьшение покупательной способности основных мировых валют ", — комментирует Дмитрий Чурин.

Интересно, что в резервах Национального банка Украины по состоянию на 1 апреля 2023 года доля золота составляла 5,4%, а его стоимость — $1,706 млрд, но если регулятор не покупает и не продает золото, прямого влияния на экономику Украины изменение цены повлечь за собой не может.

Кроме того, Украина не выступает производителем золота. И хотя золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тыс. тонн, его добыча пока не производится. Это также нивелирует влияние на украинскую экономику текущей ценовой конъюнктуры.

"Но рост цены [на золото] могут почувствовать, например, в России, – продолжает Иван Свитек. – Ведь, если верить публикациям в СМИ, в России сейчас активно продают золото в КНР и из-за роста мировых цен получают больше валюты".

В последний год Россия активно продавала золото Китаю Фото: Flickr

Уточним, по состоянию на апрель 2023 года стоимость золота в резервах российского центробанка составляет $147,011 млрд, а на его долю приходится 24,75%. Кроме того, золото входит в состав активов Фонда национального благосостояния РФ. По информации СМИ, в январе 2023 года российский минфин впервые продал 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Кроме того, Россия занимает третье место среди стран мира по объему производства золота с ежегодным показателем более 300 тыс. тонн. И увеличивая долю золота в резервах, в РФ пытаются как поддержать свою добычу, так и нивелировать влияние санкций, ведь резервы российского центробанка в мировых валютах заблокированы после вторжения в Украину. Поскольку ряд стран мира также ввел эмбарго российского золота, в 2022 году Россия увеличила экспорт золота в Китай на 67% до 66,6 тонн. То есть тенденция роста цен на золото выглядит выгодной для государства-агрессора.

Как купить золото в Украине. Влияют ли мировые тренды на стоимость золота в украинских банках и ломбардах

В Украине золото продают в банках в виде слитков различного веса, а ювелирные магазины предлагают самые разные украшения из этого драгоценного металла. Сдать банковское золото, то есть продать слиток золота, можно в банках. Кроме того, золото в любой форме от слитков до украшений и даже лома можно сдать в ломбард.

Условия покупки золотых слитков в банках Украины

ОТП Банк: 77246,18 грн ($2069,56) за слиток весом в тройскую унцию (31,10 г);*

RwS bank: 81793 грн ($2191);

Cominbank: 82104 грн ($2199);

Индустриалбанк: 82726 грн ($2216);

Приватбанк: 85369,5 грн ($2287,19);

Рада-банк: 111338 грн ($2982,93).

*По состоянию на 11 апреля 2023 года, перерасчет в долларах по среднему курсу покупки валюты в банках 37,3250 UAH/USD

Источник: официальные сайты банков

В украинских банках можно купить золотые слитки разного веса

Тем не менее, курсы покупки слитков в банках существенно ниже курсов продаж. Еще большей будет потеря, если вырученные от продажи слитка гривны конвертировать в доллары.

Условия продажи золотых слитков (одна унция) в банках Украины

Cominbank: 78683 грн ($2081,56);

RwS bank: 74764,4 грн ($1977,89);

Индустриалбанк: 74640 грн ($1974,60);

Приватбанк: 73862,5 грн ($1954,03).

*По состоянию на 11 апреля 2023 года, перерасчет в долларах по среднему курсу продажи валюты в банках 37,80 UAH/USD

Источник: сайты банков

Цена золота под залог в ломбардах будет еще ниже. Например, в одном из заведений за слиток весом в одну унцию предлагают 70792 грн.

"Конечно, и банки, и ломбарды корректируют собственные цены с учетом мировых тенденций, — комментирует Иван Свитек. — Но даже существенный рост биржевой цены на золото вряд ли позволит преодолеть очень значительные потери из-за банковской маржи на курсах покупки и продажи банковских слитков и заниженной стоимости золота в ломбардах. В последнем случае вообще не стоит рассматривать операцию, как продажу золота. Это очень дорогой кредит под залог драгоценностей и заработать на этой операции в принципе невозможно".

Но на больших отрезках времени инструмент срабатывает. По крайней мере, так было раньше. К примеру, если инвестор купил золотой слиток в одну тройскую унцию пять лет назад ориентировочно за $1350, а сейчас продает, он дополнительно получит около $700. Десять лет назад такой слиток золота стоил дороже примерно $1535, но и в этом случае инвестор выигрывает около $450-500.

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