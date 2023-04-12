Купувати, продавати, зберігати? Чим цікаве золото для інвестицій у 2023 році

Світові ціни на золото у квітні побили абсолютний рекорд. Що буде далі й чи варто вкладати гроші у золоті злитки в 2023 році.

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На світових ринках за останні два місяці різко подорожчало золото. Якщо в кінці лютого воно коштувало менше $1850 за тройську унцію (31,10 г), то в квітні 2023 року ціна впевнено перетнула позначку $2000 за тройську унцію й не поспішає повертатися. Так дорого цей дорогоцінний метал ще ніколи не коштував.

У квітні 2023 року золото коштує більше $2000 за тройську унцію

Золотий рік. Чому ціни на золото стрибнули вгору

"Зростання цін на золото – реакція на банківську кризу, що в США зачепила кілька досить великих регіональних банків, й також дійшла до Європи, — пояснює актуальний тренд Іван Світек, голова правління Юнекс Банку. — Побоювання інвесторів по всьому світу щодо можливого розповсюдження банківської кризи та ймовірної рецесії стимулювало зростання попиту на захисні активи. Зрештою підвищена динаміка котирувань золота була додатково підсилена спекулятивним попитом".

Нагадуємо, в березні світові фінансові кола охопило занепокоєння після банкрутства протягом кількох днів Silicon Valley Bank (SVB) й Signature Bank. Відлунням банківської кризи в США стало поглиблення проблем одного з найвідоміших банків Швейцарії — Credit Suisse. Оскільки він був надто великим, щоб впасти, оптимальним виходом стало поглинання Credit Suisse найбільшим швейцарським банком — UBS. На тлі цих драматичних подій на банківському ринку й відбулося стрімке подорожчання золота.

Банкрутство Silicon Valley Bank підштовхнуло ціни на золото вгору Фото: WSJ

Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, також пов’язує цю тенденцію з намаганням великих інвестиційних фондів збільшити свої вкладення в золото в якості захисного активу на випадок можливої рецесії у США.

"Серед аналітиків та економістів в останній час триває дискусія, чи відбудеться суттєве охолодження ділової активності в США на фоні циклу підвищення відсоткових ставок у фінансовій системі. Ключова ставка ФРС США зараз складає 5% і прогнозується, що її підвищать до 5,25% у травні з метою уповільнення індексу інфляції, який поки залишається на рівні 5,5% на відміну від цільового діапазону у районі 2%", — пояснює Чурин.

Підсумовуючи, Герман Марченко, директор департамента казначейства COMINBANK, пов’язує подорожчання золота на світовому ринку в березні-квітні 2023 року з сукупністю наступних факторів:

Економічна невизначеність . За часів нестабільності інвестори, зазвичай, звертаються до золота, як до безпечної гавані, що призводить до збільшення попиту на метал і, відповідно, до підвищення його ціни.

. За часів нестабільності інвестори, зазвичай, звертаються до золота, як до безпечної гавані, що призводить до збільшення попиту на метал і, відповідно, до підвищення його ціни. Геополітичні ризики. Гаряча фаза конфлікту і політична нестабільність у світі викликали занепокоєння на ринках й також збільшили попит на золото.

Гаряча фаза конфлікту і політична нестабільність у світі викликали занепокоєння на ринках й також збільшили попит на золото. Інфляція. Інвестори звернулися до золота, як до способу збереження своїх заощаджень, оскільки золото, зазвичай, зберігає цінність за умов високої інфляції.

Інвестиції в золото 2023. Чи варто зараз купувати жовтий метал

З приводу подальшої динаміки ціни на золото й доцільності інвестицій в золото у 2023 році думки опитаних Фокусом експертів розділилися.

Дмитро Чурин вказує на високу ймовірність, що на горизонті наступних двох років ціна на золото збільшиться. Проте, співрозмовник Фокусу не радить інвесторам сподіватися на різке зростання ціни, бо базовим сценарієм є подорожчання золота у межах 10% на рік. Відповідно, у середині 2024 року ціна золота може досягти $2200 доларів за унцію.

"Схоже, ця хвиля [зростання цін на золото] вже минає, — виражає іншу позицію Іван Світек. — Я відверто не вірю у золото. Це малозрозумілий актив, який не генерує прибутку, окрім спекулятивного. Відтак цікавість інвесторів до нього завжди буде обмеженою. Тим більше зараз, під час хвилі дуже високих ставок по всьому світу".

Світек зауважує, що для роздрібних інвесторів, які шукають дохідність на доволі короткому горизонті інвестування, золото взагалі не підходить, а роль джерела спекулятивного доходу останнім часом у значній частині забрали криптовалюти.

Між тим, на думку співрозмовника Фокусу, золото залишатиметься захисним активом на довгому — більше 5 років — горизонті, що використовується інвесторами для формування диверсифікованих портфелів, а центробанками у якості резервної валюти.

Золото залишається захисним активом на довгому відрізку часу - від 5 років

Герман Марченко вважає, що динаміка цін на золото може бути різнонаправленою та залежатиме від наступних умов:

Стан глобальної економіки . Ціна золота часто збільшується під час економічного спаду або нестабільності. Але якщо світова економіка буде стабільною, попит на золото може впасти, що призведе до зниження цін.

. Ціна золота часто збільшується під час економічного спаду або нестабільності. Але якщо світова економіка буде стабільною, попит на золото може впасти, що призведе до зниження цін. Інфляція . Якщо інфляція буде високою, попит на золото може підвищитись, що призведе до зростання цін, й навпаки.

. Якщо інфляція буде високою, попит на золото може підвищитись, що призведе до зростання цін, й навпаки. Фінансова політика. Центробанки використовують золото у процесі керування своїми валютними резервами й їх купівлі та продажі можуть впливати на ринок.

Центробанки використовують золото у процесі керування своїми валютними резервами й їх купівлі та продажі можуть впливати на ринок. Валютні курси. Золото торгується у доларах США й коли долар слабшає, золото, зазвичай, стає дорожчим в інших валютах, що може підвищити попит і збільшити ціни.

Золото торгується у доларах США й коли долар слабшає, золото, зазвичай, стає дорожчим в інших валютах, що може підвищити попит і збільшити ціни. Геополітичні чинники . такі події, як війна, можуть підвищувати попит на золото, як на "безпечний" актив, що створює тиск на ціни.

. такі події, як війна, можуть підвищувати попит на золото, як на "безпечний" актив, що створює тиск на ціни. Виробництво золота. Зниження виробництво золота або проблеми з поставками також можуть вплинути на ціну металу.

Враховуючи перелічені фактори, можна припустити, що поки в Україні триває війна, а в світі зростає інфляція, ціни на золото можуть зберігатися на високому рівні, або навіть далі зростатимуть.

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Золото партії. Хто і як виграє від подорожчання золота

"На відміну від цін на нафту, ціни на золото рідко впливають на реальну економіку. З іншого боку, золото є певним орієнтиром для розуміння глобальних інфляційних процесів, тому поточну тенденцію можна назвати реакцією на зменшення купівельної спроможності основних світових валют", — коментує Дмитро Чурин.

Цікаво, що в резервах Національного банку України станом на 1 квітня 2023 року доля золота складала 5,4%, а його вартість — $1,706 млрд. Як зауважує Іван Світек, суто на папері подорожчання золота призводить до збільшення міжнародних резервів через переоцінку активів у портфелі, але якщо регулятор не купує та не продає золото, прямого впливу на економіку України зміна ціни спричинити не може.

Крім цього, Україна не виступає виробником золота. Й хоча золоторудний потенціал України складає близько 3 тис. тонн, його видобуток поки не проводиться. Й це також нівелює вплив на українську економіку поточної цінової кон’юнктури.

"Але зростання ціни [на золото] можуть відчути, наприклад, в Росії, – продовжує Іван Світек. — Адже, якщо вірити публікаціям в ЗМІ, в Росії наразі активно продають золото до КНР й через зростання світових цін отримують більше валюти".

В останній рік Росія активно продавала золото Китаю Фото: Flickr

Уточнимо, станом на квітень 2023 року вартість золота в резервах російського центробанку сягає $147,011 млрд, а на його долю припадає 24,75%. Крім цього, золото входить в склад активів Фонду національного добробуту РФ. За інформацією ЗМІ, в січні 2023 року російський мінфін вперше продав 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

Крім цього, Росія займає третє місце серед країн світу по об’єму виробництва золота зі щорічним показником більше 300 тис тонн. Й збільшуючи долю золота в резервах, у РФ намагаються як підтримати власний видобуток, так і нівелювати вплив санкцій, адже резерви російського центробанку в світових валютах зблоковані після вторгнення в Україну. Оскільки ряд країн світу також запровадив ембарго російського золота, у 2022 році Росія збільшила експорт золота у Китай на 67% до 66,6 тонн. Тобто, тенденція зростання цін на золото виглядає вигідною для держави-агресорки.

Як купити золото в Україні. Чи впливають світові тренди на вартість золота в українських банках і ломбардах

В Україні золото продають в банках у вигляді зливків різної ваги, а ювелірні магазини пропонують найрізноманітніші прикраси з цього дорогоцінного металу. Здати банківське золото, тобто, продати злиток золота, можна у банках. Крім того, золото у будь-якій формі від злитків до прикрас і навіть лому можна здати у ломбард.

Умови купівлі золотих злитків у банках України

ОТП Банк: 77246,18 грн ($2069,56) за злиток вагою в тройську унцію (31,10 г);*

RwS bank: 81793 грн ($2191);

Cominbank: 82104 грн ($2199);

Індустріалбанк: 82726 грн ($2216);

Приватбанк: 85369,5 грн ($2287,19);

Радабанк: 111338 грн ($2982,93).

*Станом на 11 квітня 2023 року, перерахунок у доларах за середнім курсом купівлі валюти у банках 37,3250 UAH/USD

Джерело: офіційні сайти банків

В українських банках можна купити золоті злитки різної ваги

Проте, курси купівлі злитків у банках суттєво нижче курсів продажу. Ще більшою буде втрата, якщо виручені з продажу злитка гривні конвертувати в долари.

Умови продажу золотих злитків (одна унція) у банках України

Cominbank: 78683 грн ($2081,56);

RwS bank: 74764,4 грн ($1977,89);

Індустріалбанк: 74640 грн ($1974,60);

Приватбанк: 73862,5 грн ($1954,03).

*Станом на 11 квітня 2023 року, перерахунок у доларах за середнім курсом продажу валюти у банках 37,80 UAH/USD

Джерело: сайти банків

Ціна золота під заставу в ломбардах буде ще нижчою. Наприклад, в одному з закладів за зливок вагою в одну унцію пропонують 70792 грн.

"Звісно, і банки, і ломбарди коригують власні ціни з огляду на світові тенденції, — коментує Іван Світек. — Але навіть суттєве зростання біржової ціни на золото навряд чи дозволить подолати дуже значні втрати через банківську маржу на курсах купівлі та продажу банківських злитків й занижену вартість золота в ломбардах. В останньому випадку взагалі не варто розглядати операцію, як продаж золота. Це дуже дорогий кредит під заставу коштовностей й заробити на цій операції в принципі неможливо".

Але на великих відрізках часу інструмент спрацьовує. Принаймні, так було раніше. Наприклад, якщо інвестор купив золотий злиток в одну тройську унцію п’ять років тому орієнтовно за $1350, а зараз продає, він додатково отримає біля $700. Десять років тому такий злиток золота коштував дорожче — приблизно $1535, але й у цьому разі інвестор виграє біля $450-500.

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