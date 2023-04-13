Заоблачная цена золота. Следует ли в 2023 году вкладывать накопления в золотые слитки

Если мировые цены на золото бьют рекорды, как это происходит в апреле 2023 года, лучше металл продавать, придерживать или покупать?

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В апреле 2023 года желтый металл напомнил о себе стремительным подорожанием на мировых рынках до $2000 за тройскую унцию (31,10 г), предпосылки чего Фокус подробно анализирует в своем новом обзоре "Покупать, продавать, хранить? Чем интересно золото для инвестиций в 2023 году".

И теперь перед потенциальными инвесторами стоит вопрос: стоит ли покупать золото сейчас? С одной стороны, стоимость золота может увеличиваться и далее и это может стать выгодным капиталовложением. Но есть опасения, что цены на золото обвалятся, и тогда придется подсчитывать убытки.

К сожалению, опрошенные Фокусом эксперты не дают однозначного ответа относительно дальнейшей динамики цен на золото.

Так, Герман Марченко, директор департамента казначейства COMINBANK, связывает удорожание золота на мировом рынке с совокупностью следующих факторов:

экономическая неопределенность, во время которой инвесторы обращаются к золоту как к безопасной гавани;

геополитические риски, а именно война в Украине и политическая нестабильность в мире, что вызывает беспокойство на рынках и увеличивает спрос на золото;

высокая инфляция, заставляющая инвесторов использовать золото для сбережений, поскольку оно сохраняет свою ценность даже при таких условиях.

Если влияние перечисленных факторов сохранится, давление на цены будет продолжаться. А, как ранее писал Фокус, согласно большинству прогнозов завершение войны не ожидается в этом году. То есть, нестабильность будет продолжаться.

Возможно, поэтому Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, считает вероятным, что согласно базовому сценарию цены на золото продолжат повышаться в течение следующих двух лет в пределах 10% в год. Согласно этому прогнозу можно ожидать следующие цены на желтый металл:

середина 2024 года: $2200 за унцию;

середина 2025: $2420 за унцию.

По отдельным прогнозам, через два года унция золота может стоить около $2400

Однако Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка уверяет, что волна роста цен на золото уже проходит. Собеседник Фокуса считает, что инвестиции в золото не стоит рекомендовать розничным инвесторам, ищущим доходность на довольно коротком горизонте инвестирования. При этом золото будет оставаться защитным активом на длинном горизонте – более 5 лет.

"Даже существенный рост биржевой цены на золото вряд ли позволит преодолеть очень значительные потери из-за банковской маржи на курсах покупки и продажи банковских слитков и заниженной стоимости золота в ломбардах", — предупреждает Свитек.

Действительно, как показал анализ Фокуса, разница между ценой покупки и продажи банковских слитков в украинских банках достигает 5-10% и больше. То есть, если оправдается прогноз о подорожании золота за год на 10%, маржа съест весь доход. А в случае, если такой рост будет длиться два года, инвестор в итоге получит по 5% годовых.

Однако опыт прошлого показывает, что на длинных отрезках времени вложения в золото себя оправдывают. По ориентировочным подсчетам Фокуса, инвестор, купивший золотой слиток в одну тройскую унцию пять лет назад за $1350, при продаже сейчас получит доход около $700. Правда, десять лет назад такой слиток стоил дороже — около $1535, но и в этом случае инвестор выигрывает около $450-500.

И, наконец, стоит напомнить, что золотые украшения стали практически единственным инвестиционным инструментом для жителей СССР, ведь советские деньги обесценились и вклады сгорели. И, если не считать приватизированную недвижимость, золото оказалось единственным инвестиционным активом, с помощью которого с тех пор удалось сохранить средства и передать их потомкам в наследство.

В последние годы существования СССР граждане пытались уберечь средства от инфляции, покупая золотые украшения, и не прогадали Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что доллар в Украине может отыграть утраченные позиции и до конца года снова будет по 40 UAH/UAD и даже выше.