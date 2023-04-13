Золото дорожче $2 тис. за унцію: чому Росії це вигідно й хто купує російське золото

РФ — один з найбільших світових виробників і експортерів золота. Як країна-агресорка може скористатися подорожчанням жовтого металу?

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Світові ціни на золото б’ють рекорди й вже пробили психологічну відмітку в $2000 за тройську унцію (31,10 г), передумови чого Фокус аналізує у своєму новому огляді "Купувати, продавати, зберігати? Чим цікаве золото для інвестицій у 2023 році".

"Зростання ціни [на золото] можуть відчути, наприклад, в Росії, – зазначив в коментарі Фокусу Іван Світек, голова правління Юнекс Банку. — Адже, якщо вірити публікаціям в ЗМІ, в Росії наразі активно продають золото Китаю й через зростання світових цін отримують більше валюти".

Дійсно, поки на заході діє ембарго на золото з РФ, російські ЗМІ з посиланням на головне митне управління КНР повідомляють, що у 2022 році Росія збільшила експорт золота до Китаю на 67% до 6,66 тонни на сумму $386,874 млн. За підрахунками Фокусу середня ціна за унцію склала $1647. Вочевидь, тепер, коли ціни на золото б’ють рекорди, така торгівля з Китаєм буде більш вигідною.

Зростання цін на золото корисне й для російського бюджету. Бо в січні 2023 року щоб покрити його дефіцит російський мінфін вперше в історії продав 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту (ФНД). Й відтоді золоті запаси ФНД за даними російського мінфіну зменшувалися наступним чином:

грудень 2022 року: 554,91 тонни;

січень 2023 року: 551,28 тонни (-3,63 тонни);

лютий 2023 року: 539,25 тонни (-12,03 тонни);

березень 2023 року: 527,38 тонни (-11,87 тонни).

Мінфін Росії повідомляє, що частина коштів ФНД на рахунках у Банку Росії у сумі 7479,1 млн китайських юанів та 11862,9 кг золота були реалізовані за 137,07 млрд рублів [близько $1,08 млрд] й виручені кошти зараховані на єдиний рахунок федерального бюджету з метою фінансування його дефіциту. Але це лише крапля в морі, адже дефіцит російського бюджету за інформацією мінфіну РФ у першому кварталі 2023 року сягнув 2,4 трлн рублів ($28,9 млрд). Тому, вочевидь, розпродаж золотих запасів триватиме.

Проте російський центробанк золото накопичує. Через санкційне блокування активів у світових валютах російський регулятор розпочав переформатування своїх резервів й заміщує заморожені кошти золотом. Станом на квітень 2023 року вартість золота в резервах російського центробанку сягає $147,011 млрд, а на його долю припадає 24,75%. Технічно, подорожчання золота сприяє зростанню вартості цього активу й збільшенню об’єму резервів російського центробанку. Це означає підвищення рівня економічної стабільності у країні, яка веде агресивну війну проти України.

Через санкції російське золото купує обмежена кількість країн

У своїй увазі до жовтого металу російський центробанк виявився не самотнім. Як пише Reuters з посиланням на Всесвітню раду по золоту (World Gold Council, WGC), у 2022 році центробанки світу збільшили свої запаси золота на 1136 тонн на суму близько $70 млрд (+152% в порівнянні з 2021 роком), що є найбільшим показником з 1950 року. Серед країн, центробанки яких захопилися золотом, видання називає Туреччину, Китай, Єгипет та Катар. В публікації Reuters пояснюють цю тенденцію нестабільністю на геополітичному та макроекономічному фронті.

"Центральні банки можуть використовувати золото у процесі керування своїми валютними резервами. Їхні купівлі та продажі можуть впливати на ціни на золото", — зазначає в коментарі Фокусу Герман Марченко, директор департамента казначейства COMINBANK.

Тобто зростання попиту на золото, у тому числі від центробанків, на тлі нестабільності й пришвидшення інфляції, й стало головним фактором підвищення вартості жовтого металу.

Раніше Фокус з’ясовував, чому впав один з найбільших та найвідоміших банків Швейцарії, де полюбляли зберігати кошти російські олігархи.