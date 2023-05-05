До 67 тыс. грн или несколько миллионов: какими должны быть справедливые зарплаты в госсекторе

Законопроект, возвращающий отмененные доплаты военным, предлагает ограничить зарплаты топ-менеджеров на госслужбе уровнем шести минимальных зарплат. Насколько это целесообразно, кто из чиновников потеряет больше всего и к каким последствиям приведет нововведение.

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Чтобы вернуть отмененные правительством доплаты всем военным в 30 тыс. грн, Верховная Рада 10 апреля 2023 года проголосовала за поправку депутата Дмитрия Разумкова к законопроекту №8312. Она предусматривает, что во время действия военного положения зарплаты госслужащих и работников госпредприятий ограничиваются потолком в десять минимальных зарплат (67 тыс. грн), а сэкономленные таким образом средства направляются на доплаты военным.

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30 тысяч для военных. Возобновят ли отмененные выплаты и где возьмут деньги

Это не первая попытка ограничить зарплаты в госсекторе в Украине. В ходе онлайн-мероприятия "Грабли 2: Зарплатный популизм для госсектора" Андрей Бойцун, эксперт по корпоративному управлению госпредприятий и приватизации, напомнил о том, что три года назад уже была похожая попытка на время эпидемии COVID-19 ограничить вознаграждения членов наблюдательных советов и топ- менеджмента госпредприятий. Но еще тогда эксперты предупреждали об отсутствии экономического эффекта от подобных инициатив. Так и сейчас, по предварительным подсчетам, экономия за счет ограничения зарплат позволит обеспечить лишь 2% от суммы, необходимой на возврат выплат военным. То есть только 600 грн из 30 тыс. грн, которые должен получить каждый защитник.

"Если урезать зарплаты работникам госкомпаний, это еще не означает, что деньги попадут в госбюджет. Потому что эти средства просто останутся в тех же компаниях. Более того, это создаст стимулы для манипуляций с выплатами — например, введении для одного человека нескольких должностей и выплаты ему, скажем, трех зарплат. То есть эффекта мало, а пространства для манипуляций и коррупции очень много", — пояснил Андрей Бойцун. То есть, по словам эксперта, установка потолка для зарплат приводит к плохому управлению и привлекает в госсектор тех, кто хочет подзаработать неофициально любыми способами.

Интересно, что члены правительства или народные депутаты немного потеряют от введения подобной инициативы. Согласно обнародованной в СМИ информации, в январе 2023 года народные депутаты в среднем получили 48,8 тыс. грн. Больше всего заработал глава парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тыс. грн. Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмигаль получил 76,27 грн до налогообложения.

Депутаты Верховной Рады, проголосовавшие за ограничение зарплат на госслужбе в 67 тыс. грн. в месяц, в 2023 году в среднем получают 48,8 тыс. грн Фото: пресс-служба Верховной Рады

Однако, по мнению Андрея Бойцуна, от ограничения зарплат в госсекторе больше всего пострадает Национальный банк, который, предлагая конкурентный уровень вознаграждения, в последние годы имел возможность привлекать лучших специалистов на финансовом рынке. Благодаря этому НБУ удается в условиях полномасштабной войны поддерживать финансовую стабильность в государстве.

Бойцун предупреждает, что из-за снижения зарплат такие специалисты могут перейти на работу в частный сектор, а женщины, еще и трудоустроиться за рубежом. Кроме этого, эксперт указывает на такое долгосрочное последствие установления потолка для зарплат, как снижение привлекательности госсектора для трудоустройства из-за неуверенности в стабильности оплаты труда.

Благодаря конкурентному уровню вознаграждений Нацбанк имел возможность привлекать лучших специалистов на финансовом рынке

Однако, следует упомянуть, что общество более всего возмущают определенные перекосы, то есть прецеденты получения отдельными госслужащими столь высокого вознаграждения, на которое они вряд ли могли бы претендовать на рынке труда в коммерческом секторе.

Например, СМИ недавно облетела информация о том, что возглавивший национализированные "Укрнафту" и "Укртатнафту" Сергей Корецкий получает 3,2 млн грн зарплаты в месяц.

Очевидно, из-за прецедентов неадекватно высоких вознаграждений, премий и надбавок, о которых становится известно обществу, в Украине и появляются откровенно популистские инициативы. Как недавно в комментарии Фокусу подчеркнул Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС), решение [об ограничении зарплат в госсекторе] не опирается на реальные расчеты и является популистическим, ведь в Украине все любят военных и не любят чиновников.

Подробно об этой инициативе Фокус пишет в своем новом обзоре "30 тысяч военным. Возобновят ли отмененные выплаты и где возьмут деньги".

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