Четыре прифронтовые области получат дополнительные 3 миллиарда, – Шмыгаль

В марте Кабмин уже утвердил первый этап распределения дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам в размере более 10,2 млрд грн.

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Правительство выделяет четырем областям Украины дополнительные 3,1 млрд грн на усиление возможностей. Об этом 5 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Кабинет министров выделяет регионам и общинам дополнительные 3,1 млрд грн дотации местным бюджетам, что усилит их возможности.

Средства получат 516 территориальных общин и четыре области: Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области. Чиновник напомнил, что это уже вторая дополнительная дотация регионам, которые больше всего пострадали от российской агрессии.

В марте Кабмин утвердил первый этап распределения дополнительной дотации из госбюджета местным бюджетам в размере более 10,2 млрд грн. Средства пошли на осуществление их полномочий, финансирование заработных плат и оплату коммунальных услуг.

Напомним, 22 марта СМИ сообщили, что Всемирный банк подсчитал, во сколько обойдется восстановление Украины после войны. Самые серьезные изменения в плане финансирования восстановления инфраструктуры произошли в прифронтовых регионах.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский в ноябре сообщал, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более триллиона долларов. Глава государства также отмечал, что некоторые западные страны уже выразили желание финансировать отстройку Украины.