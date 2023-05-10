В Турции начались переговоры о возобновлении "зернового коридора": что известно

Переговоры пройдут с 10 по 11 мая включительно. Повестка дня — разблокирование "зернового коридора", работу которого тормозит российская сторона, чтобы снять санкции с торговли минеральными удобрениями.

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В среду, 10 мая, в Турции начались переговоры о продление "зерновой сделки". Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Турецкая сторона выступает за то, чтобы зерновая сделка продолжала работать непрерывно", — сказал глава министерства.

По его словам, на данный момент в рамках сделки, срок действия которой истекает 18 мая, нуждающимся было перевезено 30 млн тонн зерна.

Известно, что в переговорах принимают участие заместители министров обороны Турции, России и Украины, а также представители ООН.

Планируется, что встреча продлится два дня, с 10 по 11 мая.

По информации медиа, сейчас речь идет вопросах продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений.

Напомним, 8 мая стало известно о том, что РФ снова заблокировала "Зерновую инициативу". Инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 90 судов. РФ заявляет, что даст судам "зеленый свет" только в том случае, если будут сняты санкции на продажу российских минеральных удобрений.

А несколькими днями ранее, 3 мая в Турции озвучили детали зерновых переговоров с участием Украины и РФ. В турецком Министерстве обороны подчеркнули, что официальная Анкара заинтересована в продолжении зерновой сделки, которая важна не только для поддержки нуждающихся стран, но и регионального мира.