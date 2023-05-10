У Туреччині розпочалися переговори про відновлення "зернового коридору": що відомо

Переговори відбудуться з 10 по 11 травня включно. Порядок денний — розблокування "зернового коридору", роботу якого гальмує російська сторона, щоб зняти санкції з торгівлі мінеральними добривами.

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У середу, 10 травня, у Туреччині розпочалися переговори про продовження "зернової угоди". Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

"Турецька сторона виступає за те, щоб зернова угода продовжувала працювати безперервно", — сказав глава міністерства.

За його словами, на даний момент у рамках угоди, термін дії якої спливає 18 травня, нужденним було перевезено 30 млн тонн зерна.

Відомо, що у переговорах беруть участь заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України, а також представники ООН.

Планується, що зустріч триватиме два дні з 10 по 11 травня.

За інформацією медіа, зараз йдеться про питання продовження зернової угоди та виконання російської частини угоди щодо постачання зерна та добрив.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо про те, що РФ знову заблокувала "Зернову ініціативу". Інспекцію у територіальних водах Туреччини очікують 90 суден. РФ заявляє, що дасть судам "зелене світло" лише в тому випадку, якщо буде знято санкції на продаж російських мінеральних добрив.

А декількома днями раніше, 3 травня в Туреччині озвучили деталі зернових переговорів за участю України та РФ. У турецькому Міністерстві оборони наголосили, що офіційна Анкара зацікавлена у продовженні зернової угоди, яка важлива не лише для підтримки країн, що потребують, а й регіонального світу.