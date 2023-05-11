Дефицита не будет: на подходе овощи из деоккупированных территорий, — министр

По информации министерства аграрной политики, сейчас можно четко зафиксировать два тренда в контексте выращивания овощей, которые помогут избежать дефицита в будущем: это деоккупация и увеличение уже существующих угодий.

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Украина уже прошла дефицит овощей борщового набора, но цены должны урегулироваться уже после сбора урожая. Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил в эфире телемарафона сегодня, 11 мая.

Он считает, что уже сейчас можно четко зафиксировать два тренда в контексте выращивания овощей, которые дают позитивную тенденцию: это деоккупация и увеличение уже существующих угодий.

"Один из них это то, что в деоккупированной Херсонской области и части Николаевской уже происходит и планируются посевы этого года, в том числе томатов, которых было в дефиците отчасти в прошлом году. Плюс есть рост, около 10-15% мы видим в Одесской области", – сказал он.

Высоцкий также отметил, что увеличиваются в площади по центральной цепи выращивание количества овощей борщового набора, не бахчевых культур, а именно моркови, лука, капусты, картофеля, свеклы красной. В этих регионах промышленное взращивание увеличивается на 20-30%.

"С учетом этих факторов очевидно, что наибольший дефицит с точки зрения овощей борщового набора Украина прошла. И со сбором условно с осени, с августа, когда будет массово собираться урожай, ситуация будет более положительная. Мы ожидаем уменьшения импорта, который был достаточно велик, и урегулирование ценовой ситуации", — сказал он.

Замминистра отметил, что происходит достаточно существенное увеличение посевных площадей свеклы. По его словам, этот рост где-то на 20-25% посевных площадей по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, прогнозируют, что может быть производство около 1,5 млн тонн сахара. При этом внутренний рынок сейчас составляет около 900 тысяч.

13 апреля в Украине цены на популярные овощи побили все рекорды, особенно дорого сейчас стоит морковь, лук и томаты.

Напомним, 10 апреля Госстат сообщил, что средние цены на продукты питания в марте 2023 года, если сравнивать с февралем 2022, незначительно, но повысились. Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале.