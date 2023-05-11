Законы военного времени. Готовится упрощение установления опеки над имуществом пропавших без вести

Сколько гражданских и военных внесено в Единый реестр лиц, пропавших при особых обстоятельствах, какие готовятся изменения в Украине для облегчения наследования их имущества и с какими рисками это может быть связано?

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В Украине во время полномасштабного вторжения России по инициативе Минреинтеграции готовится упрощение установления опеки над имуществом пропавших без вести граждан, о чем Фокус рассказывает в своем новом обзоре "Без суда и следствия. Чью банковскую тайну обяжут раскрывать украинские банки".

В Верховную Раду уже поступил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах" №9235 от 24 апреля 2023 года. В момент публикации статьи Фокуса законопроект находится на рассмотрении в комитете.

По словам Анны Анисимовой, юриста юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" сейчас установление опеки над имуществом пропавших без вести включает множество процедур и требований, в том числе — получение судебного решения об объявлении человека безвестно отсутствующим, что может занять достаточно долгое время.

Собеседница Фокуса уточняет, что согласно предложению Минреинтеграции расширение перечня оснований раскрытия банковской тайны позволит нотариусам без лишних препятствий и задержек устанавливать опеку над имуществом пропавших без вести лиц, что поможет уменьшить сроки и сделать процесс более простым для граждан.

То есть в случае принятия законопроекта №9235 банки будут обязаны по запросу нотариусов раскрывать банковскую тайну в отношении пропавших без вести граждан, что должно упростить установление опеки над их имуществом.

"Теперь, когда в результате войны судьба многих людей остается неизвестной ради того, чтобы их семьи имели хоть какую-то возможность найти имущество, которое может быть наследством вводятся соответствующие законодательные изменения", — объясняет целесообразность нововведения Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Обстоятельства, при которых граждане пропадали без вести, существовали и до полномасштабного вторжения России в Украину, но сейчас проблема встала куда острее. Как недавно сообщили в МВД Украины количество пропавших без вести в Украине при особых обстоятельствах по состоянию на 3 мая 2023 года составляет 23760 человек. Информация об этих гражданах — гражданских и военнослужащих — внесена в Единый реестр лиц, пропавших при особых обстоятельствах, недавно заработавший в МВД. Уточним, что в этом контексте особыми обстоятельствами выступает вооруженный конфликт, военные действия, оккупация или чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.

Однако юристы предупреждают, что за предложенным упрощением наследования имущества пропавших без вести граждан могут быть скрыты определенные риски.

Так, по мнению Анны Анисимовой, раскрытие банковской тайны по запросу нотариусов для установления опеки над имуществом пропавшего без вести лица может иметь негативные последствия в случае, если гражданин не является без вести пропавшим, а попросту не имеет возможности обратиться за своими средствами из-за, скажем, отсутствия необходимых документов для доступа к своему счету, усложнение связи с банком и т.д.

Анисимова также предупреждает, что в случае вынесения нотариусом решения об установлении опеки над имуществом пропавшего без вести лица на основании недостаточной или неточной информации есть вероятность того, что права наследников, а также других заинтересованных сторон могут быть нарушены.

Фокус также рассказывает, почему украинские банки начали массово блокировать карты украинцев.