Деньги на исходе: Россия уже перевыполнила годовой план по дефициту бюджета

Расходы федерального бюджета аномально ускорились в середине апреля. К концу месяца дефицит бюджета вырос сразу на 1,02 трлн рублей.

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Дефицит государственного бюджета России по итогам первых четырех месяцев 2023 года превысил план за весь 2023 год. Об этом свидетельствуют данные российского Минфина.

По информации ведомства, с января по апрель доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Расходы за это время увеличились на 26%.

Таким образом дефицит достиг 3,42 трлн рублей ($44,87 млрд) — это больше запланированных на весь год 2,90 трлн рублей ($38,05 млрд), или 2% ВВП. При этом расходы федерального бюджета аномально ускорились в середине апреля. К концу месяца дефицит бюджета вырос сразу на 1,02 трлн рублей ($13,38 млрд).

Более того, по данным российского издания Forbes, план по дефициту российского бюджета на 2023 год оказался почти выполнен уже к концу февраля. А по итогам, как считают опрошенные эксперты, он может быть в полтора-два раза больше запланированных.

Тем временем нефтегазовые доходы страны-агрессора продолжают снижаться на фоне введенных международных санкций. Так, в начале 2023 года Россия, продавая нефть и газ, заработала 2,3 трлн рублей. Всего в период с января по апрель бюджет РФ пополнился на 7,8 трлн рублей — это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В российском Минфине открыто не признают влияние международных санкций на доходы страны. Там отмечают, что падение нефтегазовых доходов происходит на фоне снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

Отметим, что по итогам 2022 года Индия в десять раз нарастила импорт нефти из Российской Федерации. Третья крупнейшая экономика Азии сэкономила около 5 млрд долларов благодаря увеличению закупок нефти из Москвы.

Напомним, по данным The Wall Street Journal от 24 апреля, у российской государственной судостроительной компании United Shipbuilding Corporation из-за санкций заканчиваются детали для двигателей.