Хуже уже не будет: в ЕБРР рассказали, что ожидает украинскую экономику

В финучреждении отмечают, что после беспрецедентного падения ВВП в 2022 году, которое, по оценкам, составило 29,1%, объем производства в реальном выражении стабилизировался.

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) озвучил свой прогноз по поводу развития украинской экономики. Сообщение об этом 16 мая 2023 года появилось на сайте финучреждения.

Так, в прогнозе сказано о росте экономики Украины в 2023 году на уровне 1% и на 3% в 2024 году. Отмечается, что после беспрецедентного падения ВВП в 2022 году, которое, по оценкам, составило 29,1%, объем производства в реальном выражении стабилизировался на уровне около 70% от довоенного уровня.

По информации ЕБРР, многие предприятия страны не прекратили свою деятельность из-за войны, но работают с ограниченными возможностями. Мощности многих теперь сконцентрированы на востоке и юго-востоке страны. Производителям приходится справляться с:

частыми перебоями с электроснабжением;

ущербом для основных фондов и инфраструктуры;

проблемами с логистикой;

нехваткой квалифицированных кадров;

случайными воздушными налетами.

В сообщении ЕБРР сказано, что в таких неблагоприятных условиях макроэкономическую стабильность удалось сохранить благодаря более четким графикам внешнего финансирования и долгосрочной программе Международного валютного фонда (МВФ), которую подписали в марте 2023 года.

"Внешнего финансирования, по-видимому, достаточно для покрытия крупных дефицитов внешнего и фискального финансирования и устранения необходимости финансирование дефицита бюджета в 2023 году", — говорится в прогнозе.

Инфляция снизилась до 21,3% в годовом исчислении в марте этого года и, вероятно, будет снижаться и дальше. Ожидается, что валютные резервы останутся на адекватном уровне, поддерживая привязку обменного курса.

Также в ЕБРР считают, что экономика вырастет на 1% в 2023 году и на 3% в 2024, но при одном условии: война будет продолжаться в течение всего этого периода с той же интенсивностью, что и в начале 2023 году.

Ранее 15 мая 2023 года Еврокомиссия представила свой прогноз по поводу будущего украинской экономики. Так, по словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, рост ВВП, как ожидается, составит 0,6% в этом году и 4% в 2024.

Тем временем в Нацбанке Украины считают, что возобновление экономической активности, начавшееся с мая 2022 года, продолжалось бы и в четвертом квартале, если бы не российские теракты против энергетической инфраструктуры.