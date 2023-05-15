"Зависит от хода войны": Еврокомиссия впервые представила экономический прогноз для Украины

По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, экономика страны, которая подверглась агрессии со стороны Российской Федерации, оказалась "чрезвычайно устойчивой".

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В понедельник, 15 мая, Еврокомиссия впервые подготовила экономический прогноз для Украины, который оказался на удивление позитивным, сообщает "Европейская правда".

По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, после падения примерно на 29% в 2022 году, украинская экономика, как ожидается, "вырастет на 0,6% в этом году и на 4% в 2024 году".

Еврокомиссар отметил, что экономика Украины, несмотря на войну с Российской Федерацией, оказалась "чрезвычайно устойчивой".

В то же время, Еврокомиссия в своем весеннем отчете признала, что прогноз для Украины "подвержен чрезвычайной неопределенности и в решающей степени зависит от хода войны".

Также отмечается, что прогнозная публикация впервые содержит обзор структурных особенностей экономики, последние показатели и перспективы для Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины, которые получили статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне и декабре прошлого года.

Напомним, по обнародованным в марте данным Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В феврале 2023 года, по оценке Министерства экономики, падение ВВП снизилось до показателя 26% (±2%), что лучше показателя января — 32% (±2%).

В то же время в Нацбанке Украины завили, что негативное влияние ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре будет ощущаться как в 2023 году, так и в следующем 2024 году. В НБУ считают, что возобновление экономической активности, начавшееся с мая 2022 года, продолжалось бы и в четвертом квартале, если бы не российские теракты против энергетической инфраструктуры.