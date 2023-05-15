"Залежить від перебігу війни": Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, економіка країни, яка зазнала агресії з боку Російської Федерації, виявилася "надзвичайно стійкою".

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У понеділок, 15 травня, Єврокомісія вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним, повідомляє "Європейська правда".

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, після падіння приблизно на 29% у 2022 році, українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року та на 4% у 2024 році".

Єврокомісар зазначив, що економіка України, попри війну з Російською Федерацією, виявилася "надзвичайно стійкою".

Водночас Єврокомісія у своєму весняному звіті визнала, що прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності й вирішальною мірою залежить від перебігу війни".

Також зазначається, що прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії і Герцеговини, які отримали статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні минулого року.

Нагадаємо, за оприлюдненими в березні даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. У лютому 2023 року, за оцінкою Міністерства економіки, падіння ВВП знизилося до показника 26% (±2%), що краще за показник січня — 32% (±2%).

Водночас у Нацбанку України завили, що негативний вплив ударів ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі відчуватиметься як у 2023 році, так і наступного 2024 року. У НБУ вважають, що відновлення економічної активності, яке почалося з травня 2022 року, тривало б і в четвертому кварталі, якби не російські теракти проти енергетичної інфраструктури.