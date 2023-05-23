В Украине регионам выделят 588 млн гривен на восстановление: кто получит деньги

Как сообщает в Кабмине, государственные средства выделяются на реализацию 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы.

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Семь регионов, которые подверглись масштабным разрушениям в ходе противостояния с российскими оккупантами, получат от Кабмина Украины дополнительную субвенцию в размере 588 миллионов гривен на послевоенное восстановление. Об этом 23 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Помогаем также регионам и общинам, особенно пострадавшим от войны. Сегодня примем решение о распределении дополнительной субвенции для регионов", — сообщил он.

Какие регионы получат финансирование

По словам главы правительства, 588 млн грн получат бюджеты следующих областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Киевская;

Одесская;

Полтавская;

Харьковская.

Отмечается, что выделенные правительством средства нужно будет реализовать в течение 2023 года.

Куда потратят деньги

По информации Кабмина, государственные средства выделяются на реализацию 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы.

"Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАПов, общественных и культурных центров", — объяснил Денис Шмыгаль.

Украинцам доступна компенсация за разрушенное жилье: как получить

Через портал "Дія" необходимо предоставить информацию о поврежденном имуществе, а также впоследствии через ЦНАП, нотариусов или управление соцзащиты, а также открыть в банке счет "Восстановление" в одном из банков-участников программы (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-банк, ПУМБ).

Далее нужно подать заявление на компенсацию в Дії. Специальная Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявку, осмотрит поврежденное имущество, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определить сумму, которая будет начислена.

После этого гражданин, подавший заявку на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карточку "єВідновлення".

Ранее Фокус сообщал, что ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить Украине около 400 миллиардов долларов.