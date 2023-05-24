Украинцев ждут новые цены на бензин и дизтопливо: как и почему изменится стоимость

По словам аналитика Александра Сиренко, просадка цен на горючее уже началась и эта тенденция продолжится на фоне падения стоимости на внешней рынке.

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В Украине в ближайшее время могут подешеветь бензин и дизельное топливо на автозаправках. Так, средняя цена горючего может достичь 42-43 грн/л. Об этом аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко рассказал OBOZREVATEL.

По его словам, в течение последней недели основные операторы снижали цены на топливо, исходя из стабильности внешнего рынка, который перед этим просел.

"Импортный ресурс к нам заходит уже несколько недель дешевле, чем в начале весны. Мы финишируем май с низкими ценами на заправках. Почти все шагнули вниз на 1-2 грн. Лишь одна сеть – Группа "Приват" – не двигалась. У них бензин, дизельное топливо стоит 47 грн/л, в то время как основная масса в крупных операторах на потолке держит 44 грн и меньше. "Приват" долго так не будет держаться, в ближайшие дни он сделает шаг, но он будет непостепенным, а сразу решительным, как уже делали несколько раз в этом году", – сказал эксперт.

Он считает, что стоимость горючего в сетях "Авиас", "Авиас плюс", "UKRNAFTA", "УкрТатНефть", "ANP", "Мавекс", "Мавекс плюс", "Sentosa Oil", "ЮКОН", "ЮКОН сервис", "Rubix", "ЗНП" упадет на 2-3 гривны за литр.

"Соответственно, за ними подтянутся некоторые сети, ориентирующиеся на их присутствие на локальном рынке. Тоже на 50 коп.-1 грн снизят по бензину и дизтопливу. Это даст сдвиг средней цены по рынку до 42-43 грн/л – такова будет рыночная стоимость бензина А-95 и дизельного топлива", – резюмировал аналитик.

Напомним, 18 мая Фокус разбирался, нужно ли создавать запас бензина и дизельного топлива в Украине. Представители рынка говорят, что законопроект об обязательном минимальном запасе нефтепродуктов приведет к монополизации рынка и росту стоимости бензина и дизеля.

В этот же день сообщалось, что стоимость автомобильного газа на АЗС летом резко возрастет из-за запрета импорта нефтепродуктов российского происхождения. По мнению экспертов, нововведение больше всего повлияет на цену этого вида топлива.