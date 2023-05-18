Быстро подорожает: стоимость автомобильного газа на АЗС летом резко возрастет

Кабмин в начале мая принял постановление о запрете импорта нефтепродуктов российского происхождения. Эксперты уверены: это повлияет на стоимость горючего.

Related video

Россия до вооруженного нападения на Украину была одним из главных поставщиков нефти и нефтепродуктов. И за 2021 год из РФ в Украину поступило нефти и нефтепродуктов на сумму свыше $3,4 млрд. А импорт такой продукции в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 33%. Львиная доля импорта – сжиженный нефтяной газ, реализуемый украинскими АЗС. Об этом пишет Фокус в статье "Бензин, дизель, автогаз. Угрожает ли украинцам дефицит горючего и как изменятся летом цены".

После вторжения РФ в феврале 2024 года поставки нефти и горючего из РФ прекратились, но не полностью, ведь европейские страны, Турция, Египет, Казахстан продолжали покупать и нефть, и нефтепродукты в России. А дальше украинские трейдеры ввозили в Украину горючее, которое частично или полностью имело российское происхождение.

"Конечно, рынок открыт, а прямого запрета на поставку российских нефтепродуктов до 5 февраля 2023 года в Европе не было, и эти нефтепродукты (с российским происхождением) через открытые европейские рынки поставлялись в Украину", — рассказал Фокусу директор специальных проектов НТЦ. Психея" Геннадий Рябцев.

По мнению Геннадия Рябцева, введенное КМУ в мае эмбарго на горючее с российскими корнями не будет иметь особого влияния на рынок. "Не думаю, что возникнут проблемы, сейчас уже введено эмбарго на российские нефтепродукты в ЕС, соблюдение норм будет уже лишь формальностью, ведь и так количество российских нефтепродуктов уменьшается из-за введенного с 5 февраля запрета российского горючего в Евросоюзе", — отметил эксперт. Он говорит, что больше запрет импорта нефтепродуктов российского происхождения будет иметь влияние на рынок автогаза, где традиционно в Украине была высока доля российской продукции.

"Что касается автогаза, то вот с этим продуктом теперь больше будут обращать внимание на происхождение, и в этом сегменте действительно будет коррекция цен. Но на АЗС не ожидается дефицита. Нехватки нефтепродуктов в Европе нет, и у нас не будет проблем с поступлением ресурса на АЗС ", – уверен Геннадий Рябцев.

Эксперты сомневаются, что благодаря запрету Кабмина удастся полностью очистить рынок Украины от российских нефтепродуктов, прежде всего, российского сжиженного газа.

"Есть две цены (для трейдеров — Фокус ) – 24 тыс. за тонну газа с российским происхождением и 31 тыс. грн. за тонну газа европейского производства. Разница 30%. Все это знают. Ряд компаний в Украине, которые считают, что не имеют морального права торговать российскими нефтепродуктами, это так называемые правильные трейдеры, они забили тревогу. А есть компании – им все равно, чем торговать. В итоге было принято постановление КМУ о запрете, но я далек от мнения, что удастся достичь полной очистки от российских нефтепродуктов", – рассказал Фокусу директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

Некоторые трейдеры уже в прошлом году отказались от поставок горючего с российскими корнями Фото: Delo.ua

По его мнению, рано или поздно в Европе найдется переработчик, который будет покупать нефтепродукты в России и будет подделывать сертификаты происхождения. "Сейчас, конечно, говорят, что сертификат EUR1 невозможно подделать, но я не верю", — говорит эксперт. Леушкин отметил: также горючее с российскими корнями будет попадать на украинский рынок через поставки из Турции, Казахстана, Египта.

"Схемы поставки горючего с российскими корнями в Украину продолжат свое существование. Однако цены на рынке автомобильного газа вскоре будут откорректированы — вероятно, речь идет о росте цены на 3 грн на литре автогаза", — сообщил Дмитрий Леушкин.

Ранее Фокус писал, что в течение 2023 бензин и дизельное топливо подорожают из-за возврата с 1 июля довоенных налогов на топливо.

Напомним, по мнению заместителя главы министерства энергетики Николая Колесника, Украине нужно создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.