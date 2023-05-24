Українців чекають нові ціни на бензин та дизпаливо: як і чому зміниться вартість

За словами аналітика Олександра Сиренка, просідання цін на пальне вже почалося і ця тенденція продовжиться на тлі падіння вартості на зовнішньому ринку.

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В Україні найближчим часом можуть подешевшати бензин та дизельне паливо на автозаправках. Так, середня ціна пального може сягнути 42-43 грн/л. Про це аналітик профільного видання "Нафторінок" Олександр Сіренко розповів OBOZREVATEL.

За його словами, протягом останнього тижня основні оператори знижували ціни на пальне, виходячи зі стабільності зовнішнього ринку, який перед цим просів.

"Імпортний ресурс до нас заходить вже кілька тижнів дешевше, ніж на початку весни. Ми фінішуємо травень з низькими цінами на заправках. Майже всі зробили крок вниз на 1-2 грн. Лише одна мережа – Група "Приват" – не рухалася. У них бензин, дизельне паливо коштує 47 грн/л, у той час як основна маса у великих операторах на стелі тримає 44 грн і менше., як уже робили кілька разів цього року", – сказав експерт.

Він вважає, що вартість пального в мережах "Авіас", "Авіас плюс", "UKRNAFTA", "УкрТатНафта", "ANP", "Мавекс", "Мавекс плюс", "Sentosa Oil", "ЮКОН", "ЮКОН сервіс" ", "Rubix", "ЗНП" впаде на 2-3 гривні за літр.

"Відповідно, за ними підтягнуться деякі мережі, що орієнтуються на їхню присутність на локальному ринку. Також на 50 коп.-1 грн знизять по бензину та дизпаливу. Це дасть зсув середньої ціни по ринку до 42-43 грн/л – такою буде ринкова вартість бензину А-95 та дизельного палива", – резюмував аналітик.

Нагадаємо, 18 травня Фокус розбирався, чи потрібно створювати запас бензину та дизельного палива в Україні. Представники ринку кажуть, що законопроект про обов'язковий мінімальний запас нафтопродуктів призведе до монополізації ринку та зростання вартості бензину та дизеля.

Цього ж дня повідомлялося, що вартість автомобільного газу на АЗС влітку різко зросте через заборону імпорту нафтопродуктів російського походження. На думку експертів, нововведення найбільше вплине на ціну цього виду палива.