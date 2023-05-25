Война – не помеха: украинцы остаются довольны своей жизнью

Более всего довольны своей жизнью даже в условиях войны молодежь в возрасте от 16 до 25 лет, а также жители столицы.

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Несмотря на войну, 30% граждан положительно оценивают свою жизнь в Украине, а еще 39% украинцев считают свою жизнь удовлетворительной. Об этом свидетельствуют данные опроса "Барометр качества жизни", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе и исследовательской компанией Gradus Research.

Общий опыт жизни в Украине удовлетворительно оценивают 39% опрошенных, остальные 31% — неудовлетворительно. Лучшие оценки зафиксированы среди молодой аудитории от 16 до 25 лет и киевлян.

общий опыт жизни в Украине удовлетворительно оценивают 39% опрошенных, остальные 31% – неудовлетворительно Фото: Европейская бизнес ассоциация

Удовлетворенность своей работой и уровнем дохода – немаловажный фактор влияния на уровень жизни. В целом, текущим местом работы удовлетворены 34% общей аудитории и 69% бизнес-аудитории, в то время как определенное недовольство самореализацией имеют 33% общей и 12% бизнес-аудитории.

"Учитывая обстоятельства и продолжительность войны, картина удовлетворенности жизнью в Украине могла бы быть хуже, мы видим положительные оценки. Это свидетельствует о том, что общество находится в ситуации мобилизации внутренних ресурсов. В других исследованиях мы также фиксируем, что большинство граждан считает, что страна движется в правильном направлении, и это мотивирует людей работать и держать экономический фронт на все сложности", — отметила Евгения Близнюк, социологиня, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.

Текущим местом работы удовлетворены 34% общей аудитории Фото: Европейская бизнес ассоциация

В то же время существенно хуже оценки уровня дохода украинцев. Даже среди бизнес-аудитории 38% считают свой доход недостаточным для качественной жизни, хотя при этом 52% называет достаточным, а 10% даже больше достаточного.

Среди общей аудитории большинство, а именно 85% считают свой уровень дохода недостаточным, только 13% – достаточным и 2% больше достаточного. При этом 76% опрошенных зарабатывают менее 20 тысяч гривен в месяц, а еще 53% меньше 10 тысяч гривен.

"Мы рады отметить, что среди представителей бизнес-сообщества преобладают положительные оценки уровня жизни, удовлетворенности собственной работой и уровнем доходов. В этом контексте роль и вклад ответственных работодателей очень важна", — добавила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, в конце 2022 украинцы рассказали социологам, как они видят окончание российско-украинской войны. Да, 93% респондентов верят в победу Украины. А большинство граждан считают нецелесообразными мирные переговоры с оккупантами даже ради спасения жизней.