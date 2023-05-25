Війна – не проблема: українці залишаються задоволені своїм життям

Найбільше задоволені своїм життям навіть в умовах війни молодь у віці від 16 до 25 років, а також жителі столиці.

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Попри війну 30% громадян позитивно оцінюють своє життя в Україні, а ще 39% українців вважають своє життя задовільним. Про це свідчать дані опитування "Барометр якості життя", який провела Європейська Бізнес Асоціація разом та дослідницька компанія Gradus Research.

Зазначається, що загальний досвід життя в Україні задовільно оцінюють 39% опитаних, інші 31% – незадовільно. Найкращі оцінки зафіксовані серед молодої аудиторії віком від 16 до 25 років та киян.

загальний досвід життя в Україні задовільно оцінюють 39% опитаних, інші 31% – незадовільно Фото: Європейська бізнес асоціація

Задоволеність своєю роботою та рівнем доходу – важливий фактор впливу на рівень життя. Загалом, поточним місцем роботи задоволені 34% загальної аудиторії та 69% бізнес-аудиторії, тоді як певне невдоволення щодо самореалізації мають 33% загальної та 12% бізнес-аудиторії.

"Враховуючи обставини та тривалість війни, картина задоволеності життям в Україні могла б бути гіршою, натомість ми бачимо позитивні оцінки. Це свідчить про те, що суспільство знаходиться в ситуації мобілізації внутрішніх ресурсів. У інших дослідженнях ми також фіксуємо, що більшість громадян вважає, що країна рухається у правильному напрямку, і це мотивує людей працювати та тримати економічний фронт попри всі складнощі", — зазначила Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.

Поточним місцем роботи задоволені 34% загальної аудиторії Фото: Європейська бізнес асоціація

Водночас суттєво гіршими є оцінки рівня доходу українців. Навіть серед бізнес-аудиторії 38% вважають свій дохід недостатнім для якісного життя, хоча при цьому 52% називає достатнім, а 10% навіть більшим за достатній.

Серед загальної аудиторії більшість, а саме 85% вважають свій рівень доходу недостатнім, тільки 13% – достатнім і 2% більшим за достатній. При цьому 76% опитаних заробляють менше 20 тисяч гривень на місяць, а ще 53% — менше 10 тисяч гривень.

"Ми раді відзначити, що серед представників бізнес-спільноти переважають позитивні оцінки рівня життя, задоволеності власною роботою та рівнем доходів. У цьому контексті роль та внесок відповідальних роботодавців є дуже важливою", — додала Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року українці розповіли соціологам, як вони бачать закінчення російсько-української війни. Так, 93% респондентів вірять у перемогу України. А більшість громадян вважає недоцільними мирні переговори з окупантами, навіть заради порятунку життів.