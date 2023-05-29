Минэкономики предложило поднять минималку почти на 1 тысячу гривен: на что это повлияет

Также в ведомстве предложили повысить размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС, который сейчас заморожен на уровне 2021 года.

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Министерство экономики предлагает увеличить в 2024 году минимальную заработную плату с 6700 до 7 651 гривны. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Также Бережная озвучила предложение ведомства поднять размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС с 2893 до 3 443 гривен. Отмечается, что сейчас этот показатель"заморожен" на уровне 1 декабря 2021 года.

Чиновница сообщила, что в настоящее время Минэкономики находится в процессе пересмотра предварительных показателей макропрогноза на следующий бюджетный период.

Министерство финансов ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023 год, чтобы на его основе рассчитать необходимые расходы бюджета, в том числе для предложенных экономическим ведомством размеров минимальной зарплаты и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.

По данным Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 гривны.

На что влияет минималка

Размер минимальной зарплаты в основном влияет на зарплаты бюджетников, размер налогов, а также на величину пенсий и социальные пособия, пишет РБК-Украина.

После повышения минимальной зарплаты пропорционально растут и зарплаты бюджетников. Оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки должен составлять 44,5% от минимальной зарплаты.

Повышение уровня минималки влечет за собой определенные изменения для ФОПов. Прежде всего это отражается на налогах. Так, максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат. С 1 октября 2023 года она будет составлять 100 500 гривен.

Размер единого социального взноса (22%) тоже рассчитывается от уровня минимальной зарплаты. С 1 октября 2023 года он будет составлять 1474 гривен.

Для пенсионеров с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) ежемесячная пенсионная выплата должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

Минимальный размер пособия по беременности и родам также не может быть меньше минималки.

Необлагаемый налогом размер суточных не может превышать 10% от минимальной заработной платы.

Напомним, из-за войны правительству пришлось отказаться от прежних планов относительно повышения минималки, которую в 2023 году планировали увеличить с 6700 до 7176 гривен уже с 1 января.

3 ноября 2022 года Верховная Рада утвердила Госбюджет Украины на следующий год, после чего, 23 ноября, его подписал президент Владимир Зеленский. Из документа стало известно, что минималка в 2023 году составит 6700 гривен в месяц, а прожиточный минимум – 2684 гривен.