Армия дронов. Сможет ли Украина скоро создать собственное производство беспилотников

Для производителей беспилотных летательных аппаратов в Украине предлагается ввести налоговые льготы. Фокус разбирался, какие изменения готовятся и помогут ли инициативы развить инновации в военной сфере и укрепить обороноспособность государства.

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Еще до полномасштабного российского вторжения в Украине активно развивалось производство дронов, которые, в частности, использовались в сельском хозяйстве. Теперь производители БПЛА прежде всего фокусируются на потребностях обороны, а разработки украинских инженеров широко используются на фронте.

Например, компания AeroDrone, ранее віпускающая сельскохозяйственные дроны, начала производство беспилотников для ВСУ. А украинская компания UA Dynamics в 2023 году планирует изготовить для ВСУ более 150 новых беспилотников Punisher. Их производство запустили в 2016 году. И, конечно, предоставление этим и другим производителям поддержки и льгот выглядит вполне логичным шагом, учитывая высокий уровень потребностей ВСУ в такой технике.

БПЛА D-80 Discovery от украинской компании AeroDrone Фото: Facebook

Фокус на налогах. Какие льготы предлагаются производителям БПЛА в Украине

"В настоящее время большинство инициатив для поддержки производства дронов касаются уменьшения налоговой нагрузки, что позволяет повысить инвестиционную привлекательность проектов в сфере defense tech в направлении робототехники. Реализованные ранее изменения предусматривали освобождение от налогообложения импорта готовой продукции, а текущие инициативы касаются именно поддержки производства и ремонта дронов”, – рассказывает Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники.

Уточним, собеседник Фокуса имеет в виду изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые предусмотрены законами №2906-IX и №2907-IX от 6 февраля 2022 года. В этих документах говорится об освобождении от пошлины и НДС до 1 января 2024 следующего импортного оборудования:

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

оптические и коллиматорные прицелы (коллиматоры);

прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;

тепловизионные бинокли и моноочки приборов ночного видения.

Популярный в ВСУ дрон Mavic 3. С февраля 2023 года это и другое подобное оборудование в Украину можно ввозить без пошлины и НДС. Фото: TechCrunch

А сейчас, чтобы стимулировать само производство дронов в Украине, предлагается освободить от налогообложения НДС и ввозной пошлиной составляющие и оборудование для беспилотных систем. Подобные изменения предусмотрены в новых законопроектах №9275 и №9276, которые в начале месяца поступили в Верховную Раду и были приняты парламентом 29 мая.

Мария Терещенко, юрист ЮФ "Анте", уточняет, что в соответствии с этими инициативами воспользоваться льготами смогут физические лица-предприниматели и юридические лица, а достаточно широкий перечень товаров, на которые будут распространяться льготы, от креплений и фурнитуры до приборов и аппаратуры для автоматического управления будет приведен в Таможенном кодексе Украины с указанием кодов согласно УКТ ВЭД.

Однако опрошенные Фокусом эксперты не уверены, что у импортеров не возникнет недоразумений на таможне, как это уже было со льготным ввозом генераторов и электрооборудования в разгар российского энергетического терроризма.

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"Во время таможенного оформления таможенный орган может признать, что товар не относится к перечню освобожденных от налогообложения и принять решение о необходимости уплаты пошлины и НДС, — предупреждает Мария Терещенко. — Поэтому срок ввоза может значительно увеличиться, поскольку импортеру придется предоставлять таможенному органу обоснование принадлежности товаров к освобожденным от налогообложения, ждать рассмотрения или обращаться в суд".

Профильные эксперты оценивают предложенные новшества неоднозначно. Валерий Яковенко отмечает, что любые инициативы по облегчению ведения бизнеса и снижению уровня необходимых капитальных инвестиций в запуск новых проектов или расширение модельного ряда хороши. Но, по мнению собеседника Фокуса, предложенный механизм слишком сложный, из-за чего есть риск, что малые предприятия или стартапы не смогут воспользоваться льготами, о чем подробнее пойдет речь ниже.

Украинские военные готовят к запуску БПЛА "Валькирия", разработанном в Украине Фото: Скриншот

Как отмечает Кирилл Новиков, авиаэксперт, директор благотворительного фонда "Помощь Львовскому оборонному кластеру", реальными плюсами инициативы является то, что отечественные производители смогут экономить от 7% до 15% в конечной стоимости продукта при производстве, и эта зависимость не является линейной.

Однако собеседник Фокуса предупреждает и о возможном обратном эффекте в виде продвижения под оберткой отечественного производства выпуска полных копий китайских дронов, которые будут попросту собирать в Украине.

"Сборка продукции — тоже производство, предусматривающее рабочие места и уплату налогов в местную и государственную казну. Но минусом может быть то, что дальше крупноузловой сборки дело не пойдет. Более того, данные законопроекты могут остановить отечественное R&D направление в разработке ударных БПЛА, потому что в Украине дешевле будет собрать дроны, чем разработать их с нуля. Соответственно, будут выигрывать предприятия, ориентированные на получение прибыли, а не на развитие отрасли и приближение победы", — считает Кирилл Новиков.

Военный запускает дрон "Хрущ", созданный украинскими разработчиками Фото: 24 канал

Получил льготу – готовься к проверке. Как и перед кем должны отчитываться импортеры комплектующих для дронов

Следует подчеркнуть, что получение налоговых льгот накладывает на производителей дронов определенные обязанности. Мария Терещенко предупреждает, что импортер должен своевременно представлять таможне квартальную отчетность в произвольной форме о целевом использовании и остатках товаров, ввозимых по льготным ставкам.

По мнению Валерия Яковенко, такая дополнительная ежеквартальная отчетность легко выполняется крупными производителями, но на практике недостижима для предприятий, где работает только 5-10 инженеров. Именно поэтому маленькие компании вряд ли смогут этой льготой воспользоваться, или же рискуют из-за невнимательности к деталям привлечь к себе внимание проверяющих.

Как объясняет Мария Терещенко, целевое использование товаров, ввезенных по льготным ставкам, будут вместе проверять налоговики и таможенники, а несвоевременная подача или неподача отчета таможне приведет к отказу в дальнейшем таможенном оформлении товаров с применением льготы и будет считаться основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки. При этом, как уточняет собеседница Фокуса, если таможенники или налоговики признают нецелевым использование товаров, ввозимых по льготным ставкам, импортера обяжут уплатить не только сумму НДС и ввозной пошлины, но и доначислят пеню.

"Законопроекты не содержат критериев для признания использования нецелевым, что дает государственным органам достаточно широкое поле для толкования, которое не всегда может быть в пользу импортера, — предупреждает Мария Терещенко. — В частности, будет ли считаться нецелевым использование комплектующих для производства дронов, которые не будут использоваться для нужд обороны Украины — открытый вопрос, который будет решен исключительно на практике".

Специалисты украинского предприятия Mria Dron собирают беспилотник для украинской армии Фото: LIGA.net

И все же, с учетом вышеприведенных замечаний и оговорок, собеседники Фокуса считают инициативу полезной и своевременной.

"Законопроекты создают предпосылки для мощной поддержки беспилотной индустрии, но в текущей редакции скрывают риск, что стартапы в сфере милитари не получат поддержки. Тем не менее, документ однозначно имеет больше преимуществ, чем потенциальных недостатков, которые хотелось бы откорректировать", — отмечает Валерий Яковенко.

"Это не первый пример в истории отечественной промышленности, когда государство не предлагает прямых инвестиций или гарантий. Но идет война, поэтому налоговые льготы для любого бизнеса — весомая причина становиться сильнее и устойчивее к ситуации в стране. А предохранителем [от злоупотреблений] есть временность данных льгот", — продолжает Кирилл Новиков.

При этом собеседник Фокуса уверен, что победа в войне не будет означать стагнацию отрасли, потому что Украина действительно может стать высокотехнологичным игроком в области БПЛА, что уже доказали наши успехи на фронте.