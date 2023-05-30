Украинцам начнут выплачивать компенсации за разрушенное жилье: детали

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сумма компенсации будет на уровне не ниже стоимости сооружения жилья соответствующей площади согласно его местонахождению

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Кабинет министров объявил о старте второго этапа программы "єВідновлення", в рамках которого украинцам будут выдавать компенсацию за разрушенное во время войны жилье. Об этом 30 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он объяснил, что правительство еще утвердит соответствующее постановление и формулу, по которой будет выплачиваться соответствующая компенсация.

Как украинцы смогут потратить средства

По словам премьер-министра, во-первых, граждане смогут потратить компенсацию на строительство дома. В таком случае выплата денежных средств будет происходить непосредственно на счет.

"Во-вторых, на приобретение квартиры, другого жилого помещения с использованием жилищного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться комиссией по специальной формуле, которая будет учитывать регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и т.д.", — сказал он.

Денис Шмыгаль объяснил, что сумма компенсации будет на уровне не ниже стоимости сооружения жилья соответствующей площади согласно его местонахождению. Он также добавил, что теперь для участия в программе "єВідновлення" не обязательно иметь смартфоны или доступ к "Дие".

"Нужно обратиться в ЦНАП или в орган соцзащиты в своей громаде и там помогут заполнить заявку. Мы детализируем вопросы по обжалованию действий или бездействия комиссий, которые, собственно, занимаются обследованием поврежденного имущества. Также для консультаций по программе восстановления можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45", — рассказал глава правительства.

Кто получить компенсацию по программе "єВідновлення"?

Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии.

Но приоритет будет предоставляться:

участникам боевых действий,

людям с инвалидностью в результате войны,

ветеранам войны,

членам семей погибших военных,

мобилизованным,

многодетным семьям,

людям с инвалидностью I и II группы,

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям,

приемным родителям и патронатным воспитателям,

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Напомним, первый этап государственной программы был запущен в Украине 10 мая. Тогда украинцам начали выдавать до 200 тысяч гривен компенсации, на проведение ремонтных работ, если их жилье имеет незначительные повреждения.

Также напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить Украине около 400 миллиардов долларов.