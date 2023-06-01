По новым правилам: в Украине перезапускают большую приватизацию на фоне войны

Парламент возобновляет процесс большой приватизации, который на период военного положения был приостановлен соответствующим законом еще летом прошлого года.

Related video

Верховная Рада решила возобновить массовую большую приватизацию, а также упростила процесс передачи конфискованных санкционных активов Фонду госимущества (ФГИУ). Об этом 31 мая сообщила пресс-служба госструктуры.

Отмечается, что парламент принял следующие правки:

по решению ВАКС подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;

ФГИУ будет самостоятельно принимать управленческие решения по подсанкционному имуществу (приватизация, продажа, аренда или управление);

все полученные средства будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того, Верховная Рада:

запретила занимать должности руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров;

отменила процедуру согласования директоров госпредприятий, находящихся в управлении ФГИУ, с местными властями;

устранила ограничения срока договоров аренды государственного имущества на период действия военного положения, увеличив сроки аренды до пяти лет.

Кроме того, в Украине теперь запрещено забирать у владельца права на имущество, которое было приобретено на аукционе. Также приватизировать можно объекты энергетики, объединенные в пулы.

Напомним, в августе 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о старте с 1 сентября массовой приватизации, которую приостанавливали из-за полномасштабной войны РФ против Украины. При этом правительство внесло несколько новых правил в процесс приватизации:

повторный электронный аукцион методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшего представления ценовых предложений;

сокращение периода между аукционами с 20-35 до 10-15 календарных дней;

подписание протокола о результатах электронного аукциона путем наложения квалифицированных электронных подписей;

оплата победителем электронного аукциона купленного объекта приватизации в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона;

подпись договора купли-продажи объекта приватизации в течение 25 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​формирования протокола;

публикация органом приватизации в электронной торговой системе приказа о завершении приватизации в течение десяти календарных дней со дня его издания.

Отметим, что большая приватизация на период военного положения была приостановлена соответствующим законом летом 2022 года.

Ранее глава ФГИУ Рустем Умеров рассказывал, что за счет большой приватизации государственный бюджет сможет заработать более 400 миллионов долларов.