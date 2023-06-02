Четыре категории: кому не стоит ждать повышения пенсии в 2023 году

Индексация пенсии не будет проводиться у работающих пенсионеров, бывших сотрудников прокуратуры, тех, кто получают ежемесячное пожизненное денежное содержание, а также пенсионеров, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен.

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В 2023 году не все категории пенсионеров в Украине смогут рассчитывать на повышение пенсионных выплат. Ниже приведены категории граждан, которые не будут ожидать перерасчета своих пенсий. Об этом рассказало издание NV.Бізнес.

В марте 2023 года более 10,5 миллиона пенсионеров в Украине получили индексацию своих выплат. Согласно данным, в среднем пенсии увеличились на 19,7%, что составляет приблизительно 600 гривен.

В марте 2023 года индексация пенсий не затронула четыре категории украинцев:

работающие пенсионеры с недостаточно низким страховым стажем и расчетным размером пенсии менее 2 100 гривен;

пенсионеры, которые ранее работали в прокуратуре;

пенсионеры, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

пенсионеры, получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание, такие как судьи.

В 2023 году пенсии в Украине были повышены дважды — в марте и апреле. Третье повышение выплат запланировано на июль.

Ученые, госслужащие и работники органов самоуправления

В июле пенсии будут проиндексированы для почти 300 тысяч представителей следующих профессий:

Ученые: Включает работников научных учреждений, исследователей, профессоров, преподавателей и других специалистов в области науки. Государственные служащие: Охватывает работников государственных органов и учреждений на разных уровнях, включая министерства, ведомства, администрации и другие государственные учреждения. Работники органов местного самоуправления: Включает муниципальных служащих, работающих в органах местного самоуправления, городских и сельских администрациях, советах и комитетах.

Работающие пенсионеры

Работающим пенсионерам автоматически пересчитали выплаты, однако повышенные суммы пока не были начислены гражданам. В летний период им будет начислена надбавка за три месяца сразу, включая апрель, май и июнь.

Компенсационные выплаты по возрасту

В соответствии с установленными нормами, пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен, будут выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты. Размер этих выплат будет зависеть от возраста пенсионера:

людям старше 80 лет будет выплачиваться 570 гривен;

людям в возрасте от 75 до 80 лет будет выплачиваться 456 гривен;

людям в возрасте от 70 до 75 лет будет выплачиваться 300 гривен.

В среднем, пенсии в 2023 году вырастут на сумму от 400 до 700 гривен. После проведения индексации, средняя пенсия будет составлять от 4200 до 4600 гривен. Эти меры направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и обеспечение им достойного уровня дохода.

Напомним, что в начале весны в Украине провели индексацию пенсионных выплат, повышение коснулось более 10 миллионов украинцев. Следующее повышение проведут уже летом – в июне и июле.

Также недавно стало известно, что военные пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года, могут увеличить свою пенсию почти на 50%.