Чотири категорії: кому не варто чекати підвищення пенсії у 2023 році

Індексація пенсії не проводитиметься у працюючих пенсіонерів, колишніх співробітників прокуратури, тих, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання, а також пенсіонерів, пенсії яких перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривень.

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2023 року не всі категорії пенсіонерів в Україні зможуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат. Нижче наведено категорії громадян, які не чекатимуть на перерахунок своїх пенсій. Про це розповіло видання NV.Бізнес.

У березні 2023 року понад 10,5 мільйонів пенсіонерів в Україні отримали індексацію своїх виплат. За даними, у середньому пенсії збільшились на 19,7%, що становить приблизно 600 гривень.

У березні 2023 року індексація пенсій не торкнулася чотирьох категорій українців:

працюючі пенсіонери з недостатньо низьким страховим стажем та розрахунковим розміром пенсії менше 2 100 гривень;

пенсіонери, які раніше працювали у прокуратурі;

пенсіонери, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір 20 930 гривень;

пенсіонери, які одержують щомісячне довічне грошове утримання, такі як судді.

2023 року пенсії в Україні були підвищені двічі — у березні та квітні. Третє підвищення виплат заплановано на липень.

Вчені, держслужбовці та працівники органів самоврядування

У липні пенсії будуть проіндексовані для майже 300 тисяч представників таких професій:

Вчені: Включає працівників наукових установ, дослідників, професорів, викладачів та інших спеціалістів у галузі науки. Державні службовці: Охоплює працівників державних органів та установ на різних рівнях, включаючи міністерства, відомства, адміністрації та інші державні установи. Працівники органів місцевого самоврядування: Включає муніципальних службовців, які працюють в органах місцевого самоврядування, міських та сільських адміністраціях, радах та комітетах.

Пенсіонери, що працюють

Пенсіонерам, що працюють, автоматично перерахували виплати, проте підвищені суми поки не були нараховані громадянам. У літній період їм буде нараховано надбавку за три місяці відразу, включаючи квітень, травень та червень.

Компенсаційні виплати за віком

Відповідно до встановлених норм, пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень, виплачуватимуть щомісячні компенсаційні виплати. Розмір цих виплат залежатиме від віку пенсіонера:

людям старше 80 років виплачуватиметься 570 гривень;

людям віком від 75 до 80 років виплачуватиметься 456 гривень;

людям віком від 70 до 75 років виплачуватиметься 300 гривень.

У середньому пенсії у 2023 році зростуть на суму від 400 до 700 гривень. Після проведення індексації середня пенсія становитиме від 4200 до 4600 гривень. Ці заходи спрямовані на підвищення рівня життя пенсіонерів та забезпечення гідного рівня доходу.

Нагадаємо, що на початку весни в Україні провели індексацію пенсійних виплат, підвищення торкнулося понад 10 мільйонів українців. Наступне підвищення проведуть уже влітку – у червні та липні.

Також нещодавно стало відомо, що військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року, можуть збільшити свою пенсію майже на 50%.