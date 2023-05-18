Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, кому влітку підвищать виплати

Представниця відомства Олена Охріменко заявила, що до середини літа виплати стануть більшими на 19,7%, проте остаточна сума залежатиме від різних чинників.

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Стало відомо, кого з українців насамперед торкнеться підвищення пенсійних виплат, яке відбудеться у липні. Про це в ефірі телемарафону заявила директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

На початку весни в Україні провели масштабну індексацію пенсій та підвищення торкнулося понад 10 мільйонів українців. Наступне підвищення проведуть уже влітку — у червні та липні.

Збільшення розміру виплат пов'язані з особливостями перерахунку. Доплати, які пенсіонери мали отримувати з 1 квітня, вони отримають лише на початку червня — заднім числом.

Йдеться про працюючих громадян, згідно із Законом Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про що Олена Охріменко і повідомила у своїй заяві.

"Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде зроблено з 1 квітня, як це передбачено законодавством. Проте проіндексовані виплати вони зможуть отримати лише у червні разом із доплатою за квітень та травень", — йдеться у повідомленні.

Причина в змінi правил звітності страхувальників про сплату єдиного внеску на обов'язкове страхування. Якщо раніше це відбувалося щомісяця, то тепер щокварталу.

Тобто всі дані про перший квартал 2023 року Пенсійний фонд України отримає тільки в другій половині травня. Тобто, тому українці отримають підвищену пенсію в червні.

Вже у липні проведуть ще один перерахунок пенсій для державних службовців, науковців, а також працівників органів місцевого самоврядування.

Підвищення становитиме 19,7%, однак підсумкова сума для кожного українця буде різною.

Залежить підвищення пенсії рівня початкової суми. Тобто чим вона вища в українців — тим більше підвищення. Виходячи з цього, державні службовці та вчені мають різну кінцеву суму після індексації.

Нагадаємо, 18 травня у ПФУ пояснили, хто не зможе збільшити виплати за рахунок добровільних внесків. За новими правилами робити добровільно страхові внески зможуть не всі громадяни.