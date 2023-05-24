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Україна

Пенсії в Україні: кому можуть підняти виплати до 20 тисяч гривень

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Фото: Армія Inform | Перерахувати розмір пенсій військовим можна у судовому порядку

Збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб із 2018 року вплине на виплати військовим пенсіонерам. Юристи кажуть, що збільшити розмір пенсії можна на 50%.

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Військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року, можуть збільшити свою пенсію майже на 50%. Про це розповіли спеціалісти адвокатського бюро Івана Хомича.

Розмір виплат військовим пенсіонерам визначається з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік, який на 52% нижче за діючий.

Юристи кажуть, що перерахувати розмір пенсій можна в судовому порядку за прожитковим мінімумом на 2020-2023 роки. Завдяки цьому можна збільшити розмір пенсій на майже 50%.

Привілеї доступні наступним категоріям військових пенсіонерів:

  • працівникам Державної кримінально-виконавчої служби,
  • Управління державної охорони,
  • Держслужби з надзвичайних ситуацій,
  • Служби зовнішньої розвідки,
  • Національної гвардії,
  • Прикордонної служби;
  • Служби безпеки України;
  • Збройних Сил України.

Після 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні значно змінився. Якщо на той час він був на рівні 1 762 гривні, то 2023-го — вже 2 684 гривні. Прожитковий мінімум збільшили більш як на 50%. Відтак треба піднімати і пенсії, кажуть адвокати.

Основний розмір виплати військового пенсіонера наразі становить 13 000 гривень, а після перерахунку збільшиться до 19 760 гривень.

У червні на 1000 гривень отримають більше пенсії українці, які отримували 5842 гривні пенсій та мали 35 років стажу.

Нагадаємо, що при поданні заяви на призначення пенсії в Україні потрібно звертати увагу на рік подання заявки.

Пенсії в Україні також сплачуються за вислугу років. Для цього треба працювати там, де можна втратити професійну придатність чи працездатність.