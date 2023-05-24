Пенсії в Україні: кому можуть підняти виплати до 20 тисяч гривень

Збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб із 2018 року вплине на виплати військовим пенсіонерам. Юристи кажуть, що збільшити розмір пенсії можна на 50%.

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Військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року, можуть збільшити свою пенсію майже на 50%. Про це розповіли спеціалісти адвокатського бюро Івана Хомича.

Розмір виплат військовим пенсіонерам визначається з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік, який на 52% нижче за діючий.

Юристи кажуть, що перерахувати розмір пенсій можна в судовому порядку за прожитковим мінімумом на 2020-2023 роки. Завдяки цьому можна збільшити розмір пенсій на майже 50%.

Привілеї доступні наступним категоріям військових пенсіонерів:

працівникам Державної кримінально-виконавчої служби,

Управління державної охорони,

Держслужби з надзвичайних ситуацій,

Служби зовнішньої розвідки,

Національної гвардії,

Прикордонної служби;

Служби безпеки України;

Збройних Сил України.

Після 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні значно змінився. Якщо на той час він був на рівні 1 762 гривні, то 2023-го — вже 2 684 гривні. Прожитковий мінімум збільшили більш як на 50%. Відтак треба піднімати і пенсії, кажуть адвокати.

Основний розмір виплати військового пенсіонера наразі становить 13 000 гривень, а після перерахунку збільшиться до 19 760 гривень.

У червні на 1000 гривень отримають більше пенсії українці, які отримували 5842 гривні пенсій та мали 35 років стажу.

Нагадаємо, що при поданні заяви на призначення пенсії в Україні потрібно звертати увагу на рік подання заявки.

Пенсії в Україні також сплачуються за вислугу років. Для цього треба працювати там, де можна втратити професійну придатність чи працездатність.