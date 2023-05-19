Українці можуть втратити підвищені пенсії: у ПФУ розповіли, хто у зоні ризику

Рік звернення за призначенням пенсії за віком відіграє важливу роль для отримання більших виплат. Людям, народженим у перші місяці нового року, рекомендується не поспішати з поданням документів.

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Під час подання заяви на призначення пенсії в Україні пенсіонерам дуже важливо звертати увагу на рік подання заявки, оскільки ці дані відіграють дуже важливу роль. Про це 19 травня повідомляє "Соціальна платформа".

Пенсії в Україні — умови подання звернення

Згідно з інформацією з Пенсійного фонду України, пенсію по досягненню пенсійного віку можуть призначити вже наступного дня, після досягнення пенсійного віку, у разі, якщо людина встигне подати звернення на виплати не пізніше ніж у термін в 3 місяці.

При цьому днем звернення за призначенням пенсійних виплат вважатиметься день прийняття органом, який призначає пенсію відповідної заяви.

У випадку, якщо заява була надіслана онлайн через портал послуг Пенсійного фонду, днем звернення вважатиметься дата реєстрації на сайті державних органів разом з наданням усіх необхідних документів.

Терміни подання заяв, щоб отримати великі виплати

Українці можуть надсилати звернення на отримання пенсійних виплат не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку. Для людей, які народилися на початку року, рекомендується не поспішати з поданням заяви, щоб отримати більші виплати. Це пов'язано з тим, що для призначення пенсії за віком застосовується підрахунок середньої заробітної плати в Україні за останні три календарні роки.

Тому, якщо людина, народжена у січні, подасть заяву на отримання пенсії у грудні, то вона отримає виплати за розрахунками розмірів старої заробітної плати за попередні роки. Тобто, якщо людина, наприклад, досягає пенсійного віку на початку січня 2023 року, але направить звернення у грудні 2022 року, то для нарахування пенсії їй враховуватимуть середню заробітну платню за період з 2019 по 2021 роки. У разі, якщо заявку буде направлено у 2023 році, до уваги візьмуть вже період за 2020-2022 роки.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирав інформацію про те, кого з українців насамперед торкнеться підвищення пенсійних виплат, яке відбудеться у липні.

Також днями стало відомо, як громадяни України можуть отримати пенсії не лише за віком, а й за вислугою років.