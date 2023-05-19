Украинцы могут потерять повышенные пенсии: в ПФУ рассказали, кто в зоне риска

Год обращения за назначением пенсии по возрасту играет важную роль для получения больших выплат. Людям, рожденным в первые месяцы нового года, рекомендуется не спешить с подачей документов.

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При подаче заявления на назначение пенсии в Украине, пенсионерам очень важно обращать внимание на год подачи заявки, поскольку эти данные играют очень важную роль. Об этом 19 мая сообщает "Социальная платформа".

Пенсии в Украине — условия подачи обращения

Согласно информации из Пенсионного фонда Украины, пенсию по достижению пенсионного возраста могут назначить уже на следующий день, после достижения пенсионного возраста, в случае, если человек успеет подать обращение на выплаты не позднее срока в 3 месяца.

При этом днем обращения за назначением пенсионных выплат будет считаться день принятия органом, назначающим пенсию, соответствующего заявления.

В случае, если заявление было направлено онлайн через портал услуг Пенсионного фонда, днем обращения будет считаться дата регистрации на сайте государственных органов вместе с предоставлением всех необходимых документов.

Сроки подачи заявлений, чтобы получить большие выплаты

Украинцы могут направлять обращения на получение пенсионных выплат не раньше, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Для людей, которые родились в начале года рекомендуется не спешить с подачей заявления, чтобы получить большие выплаты. Это связано с тем, что для назначения пенсии по возрасту применяется подсчет средней заработной платы в Украине за три последних календарных года.

Поэтому, если человек, рожденный в январе, подаст заявку на получение пенсии в декабре, то он получит выплаты по расчетам размеров старой заработной платы за предыдущие годы. То есть, если человек, к примеру, достигает пенсионного возраста в первых числах января 2023 года, но направит обращение в декабре 2022 года, то для начисления пенсии ему будут учитывать среднюю заработную платы за период с 2019 по 2021 годы. В случае, если заявка будет направлена в 2023 году, в расчет возьмут уже период за 2020-2022 годы.

Напомним, ранее Фокус разбирал информацию о том, кого из украинцев в первую очередь коснется повышение пенсионных выплат, которое произойдет в июле.

Также на днях стало известно, как граждане Украины могут получить пенсии не только по возрасту, но и по выслуге лет.