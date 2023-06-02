Мировые цены на продовольствие рухнули до минимума за 2 года: чем это грозит Украине

Основной вклад в понижение среднего размера цен внесли растительное масло, зерновая и молочная продукция, в то время как цены на сахар и мясо демонстрировали рост.

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Базовый индекс мировых цен на продовольственные товары в течение мая 2023 рухнул до самого низкого показателя за последние два года. Причина: масштабное падение котировок на большинство зерновых, растительных масел и молочных продуктов. Об этом свидетельствуют данные ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие

В последний месяц весны составил в среднем 124,3 пункта — это на 2,6% меньше, чем в апреле, и на 22,1% ниже исторического максимума. Он был зафиксирован в марте прошлого года.

Индекс цен на зерновые

Стал ниже на 4,8%, если сравнивать с апрелем. Причина: обвал мировых котировок кукурузы на 9,8%. Мировые цены на пшеницу тоже снизились на 3,5% на фоне достаточных запасов и после нового продления Черноморской зерновой инициативы.

Индекс цен на растительные масла

В мае его показатель снизился на 8,7%. В среднем этот показатель на 48,2% ниже уровня предыдущего года.

Индекс цен на молочные продукты

Снизился на 3,2% по сравнению с апрелем, из-за резкого падения мировых цен на сыр, в основном из-за наличия достаточных экспортных поставок на фоне сезонно высокого производства молока в северном полушарии.

Индекс цен на сахар

Демонстрирует рост четвертый месяц кряду. В мае индекс увеличился на 5,5% по сравнению с апрелем, достигнув уровня почти на 31% выше, чем годом ранее.

Скачок отразил более ограниченную доступность во всем мире, растущую озабоченность по поводу влияния явления Эль-Ниньо на урожай следующего сезона.

Индекс цен на мясо ФАО также вырос в мае, увеличившись на 1%.

Что с ценами в Украине

Нацбанк ранее прогнозировал, что продовольственная инфляция в течение 2023 года останется на высоком уровне из-за не останавливающегося роста цен на плодоовощную продукцию и подорожания топлива во втором полугодии.

Регулятор считает, что сравнительно дешевые корма сдержит цены на продукцию животноводства. В последующие годы, когда снизятся риски, связанные с безопасностью, продовольственная инфляция будет быстро снижаться благодаря:

восстановлению технологических и логистических связей;

увеличению урожаев;

ожидаемому снижению мировых цен на продовольствие и энергоносители.

Это перевесит влияние восстановления потребительского спроса, в том числе из-за возвращения мигрантов.

Тем временем глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что для Украины, как для экспортера аграрной продукции, снижение цен на нее – не лучшая новость, но переживать по этому поводу не стоит.

"Но в целом ситуацию нужно воспринимать спокойно – с нашей собственной продовольственной безопасностью все в порядке, а по состоянию на 1 июля у нас будет переходный запас с прошлогоднего маркетингового года по зерновым и масляным на уровне 5 млн тонн – среднестатистический показатель довоенных лет.

Отметим, что Министерство экономики в начале весны этого года опубликовало Инфляционный отчет, в котором прогнозируется, что инфляционные факторы в условиях военного времени будут усиливаться.