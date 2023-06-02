Світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2 роки: чим це загрожує Україні

Основний внесок у зниження середнього обсягу цін зробили рослинна олія, зернова і молочна продукція, тоді як ціни цукор і м'ясо демонстрували зростання.

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Базовий індекс світових цін на продовольчі товари впродовж травня 2023 року впав до найнижчого показника за останні два роки. Причина: масштабне падіння котирувань на більшість зернових, рослинних олій та молочних продуктів. Про це свідчать дані ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство

В останній місяць весни склав у середньому 124,3 пункти — це на 2,6% менше, ніж у квітні, і на 22,1% нижче за історичний максимум. Він був зафіксований у березні минулого року.

Індекс цін на зернові

Став нижчим на 4,8%, якщо порівнювати з квітнем. Причина: обвал світових котирувань на 9,8%. Світові ціни на пшеницю також знизилися на 3,5% на тлі достатніх запасів і після нового продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Індекс цін на олії

У травні показник знизився на 8,7%. У середньому цей показник на 48,2% нижчий за рівень попереднього року.

Індекс цін на молочні продукти

Знизився на 3,2% порівняно з квітнем, через різке падіння світових цін на сир, в основному через наявність достатніх експортних поставок на тлі сезонно високого виробництва молока в північній півкулі.

Індекс цін на цукор

Демонструє зростання четвертий місяць поспіль. У травні індекс збільшився на 5,5% порівняно з квітнем, досягнувши рівня майже на 31% вище, ніж роком раніше.

Стрибок відбив більш обмежену доступність у всьому світі, що зростає занепокоєння щодо впливу явища Ель-Ніньо на врожай наступного сезону.

Індекс цін на м'ясо ФАО також зріс у травні, збільшившись на 1%.

Що з цінами в Україні

Нацбанк раніше прогнозував, що продовольча інфляція протягом 2023 року залишиться на високому рівні через зростання цін, що не зупиняється, на плодоовочеву продукцію і подорожчання палива в другому півріччі.

Регулятор вважає, що порівняно дешеві корми стримають ціни на продукцію тваринництва. У наступні роки, коли знизяться ризики, пов'язані з безпекою, продовольча інфляція швидко знижуватиметься завдяки:

відновлення технологічних та логістичних зв'язків;

збільшення врожаїв;

очікуваному зниженню світових цін на продовольство та енергоносії.

Це переважить вплив на відновлення споживчого попиту, зокрема через повернення мігрантів.

Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що для України, як для експортера аграрної продукції, зниження цін на неї – не найкраща новина, але переживати з цього приводу не варто.

"Але загалом ситуацію потрібно сприймати спокійно – з нашою власною продовольчою безпекою все гаразд, а станом на 1 липня ми матимемо перехідний запас з торішнього маркетингового року за зерновими та олійними на рівні 5 млн тонн – середньостатистичний показник довоєнних років.

Зазначимо, що Міністерство економіки на початку весни цього року опублікувало Інфляційний звіт, в якому прогнозується, що інфляційні фактори в умовах воєнного часу посилюватимуться.