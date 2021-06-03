Світові ціни на продовольство зростають уже 12 місяців поспіль

За травень індекс світових цін виріс майже на 5%, його розігнало сильне подорожчання зернових, рослинної олії і цукру. Це зростання впливає і на внутрішній ринок в Україні.

Середнє значення Індексу продовольчих цін (FFPI) у травні 2021 року становило 127,1 пункту. Це на 4,8% більше, ніж у квітні, і на 39,7% більше в річному вимірі.

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Про це повідомила ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Травневий приріст є найбільшим місячним приростом з жовтня 2010 року. Він обумовлений стрибком цін на олії, цукор і зернові.

Індекс ФАО зростає вже 12 місяців поспіль, він досяг найвищого значення з вересня 2011 року і наразі всього на 7,6% нижче піку в 137,6 пункту, який був у лютому 2011 року.

У травні Індекс цін на зернові ФАО становив 133,1 пункту, що на 6,0% вище квітневого показника і на 36,6% — травня-2020.

Індекс цін на рослинні олії становив 174,7 пункту, показавши приріст 7,8% порівняно з квітнем. Цей індекс зростає 12-й місяць поспіль.

Індекс цін на м'ясо за травень виріс на 2,2%, а за рік — на 10%. Динаміка зростання зберігається восьмий місяць, при цьому значення індексу поки на 12% нижче піку серпня 2014 року.

Ціни на молочну продукцію за місяць зросли на 1,5%. Зростання цього індексу триває вже 12 місяців, у результаті чого його значення виявилося на 28% вище, ніж рік тому.

Індекс цін на цукор виявився на 6,8% вищий за квітневе значення. Поки зростання триває другий місяць поспіль. Значення ж індексу максимальне з березня 2017 року.

Зазначимо, що зерно і рослинна олія є важливими товарами українського експорту. Зростання світових цін на них призводить до збільшення надходження в країну валюти. Але одночасно це зростання чинить тиск і на внутрішній ринок, де ціни також збільшуються, що і відбувається в Україні кілька останніх місяців поспіль. Фокус розбирався, чому в Україні ростуть ціни на деякі продукти, і чому ціни на них не скоро підуть вниз.

Нагадаємо, Україна увійшла до складу Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки ООН. Цей Комітет є міжнародною міжурядовою платформою співпраці країн для організації світової продовольчої безпеки.

За результатами 2019-2020 маркетингового року Україна посіла перше місце у світі з експорту соняшникової олії, друге — за експортом ячменю, увійшла в четвірку найбільших експортерів кукурудзи та п'ятірку найбільших експортерів пшениці.