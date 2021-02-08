Украина вошла в Комитет продовольственной безопасности ООН

Украинская сторона получит дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику.

Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что этот Комитет является международной межправительственной платформой сотрудничества стран для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

"Украина уже является гарантом продовольственной безопасности во многих странах мира благодаря традиционно мощному продовольственному экспорту. Вхождение в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН предоставляет нашей стране дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику", – подчеркнул министр.

По его словам, Украина и дальше укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности.

Кулеба напомнил, что по результатам 2019-2020 маркетингового года Украина заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе – по экспорту ячменя, вошла в четверку крупнейших экспортеров кукурузы и пятерку крупнейших экспортеров пшеницы.

"Важная роль нашего государства особенно проявилась с началом пандемии, когда нарушились глобальные цепочки поставки товаров", – отметил Кулеба.

Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН был основан в 1974 году. Его Секретариат находится в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме. В Комитете обсуждаются вопросы продовольственной безопасности и питания на глобальном уровне.