Україна увійшла в Комітет продовольчої безпеки ООН

Українська сторона отримає додаткові можливості впливу на глобальну продовольчу політику.

Україна увійшла до складу Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки ООН.

Про це повідомили в прес-службі МЗС України.

Зазначається, що цей Комітет є міжнародною міжурядовою платформою співпраці країн для забезпечення світової продовольчої безпеки.

"Україна вже є гарантом продовольчої безпеки в багатьох країнах світу завдяки традиційно потужному продовольчого експорту. Входження до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки ООН надає нашій країні додаткові можливості впливу на глобальну продовольчу політику", — підкреслив міністр.

За його словами, Україна і далі зміцнює роль гаранта світової продовольчої безпеки.

Кулеба нагадав, що за результатами 2019-2020 маркетингового року Україна посіла перше місце у світі з експорту соняшникової олії, друге — з експорту ячменю, увійшла в четвірку найбільших експортерів кукурудзи та п'ятірки найбільших експортерів пшениці.

"Важлива роль нашої держави особливо проявилася з початком пандемії, коли порушилися глобальні ланцюжки постачання товарів", — зазначив Кулеба.

Комітет з всесвітньої продовольчої безпеки ООН був заснований у 1974 році. Його Секретаріат розташований у штаб-квартирі Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) в Римі. У Комітеті обговорюються питання продовольчої безпеки та харчування на глобальному рівні.