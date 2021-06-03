Мировые цены на продовольствие растут уже 12 месяцев подряд

За май индекс мировых цен вырос почти на 5%, его разогнали сильно подорожавшие зерновые, растительные масла и сахар. Это рост оказывает влияние и на внутренний рынок в Украине.

Среднее значение Индекса продовольственных цен (FFPI) в мае 2021 года составило 127,1 пункта. Это на 4,8% больше, чем в апреле, и на 39,7% больше в годовом измерении.

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Об этом сообщила ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Майский прирост является самым большим месячным приростом с октября 2010 года. Он обусловлен скачком цен на масла, сахар и зерновые.

Индекс ФАО растет уже 12 месяцев подряд, он достиг самого высокого значения с сентября 2011 года и сейчас всего на 7,6% ниже пика в 137,6 пункта, который был в феврале 2011 года.

В мае Индекс цен на зерновые ФАО составил 133,1 пункта, что на 6,0% выше апрельского показателя и на 36,6% – мая-2020.

Индекс цен на растительные масла составил 174,7 пункта, показав прирост 7,8% по сравнению с апрелем. Этот индекс растет 12-й месяц подряд.

Индекс цен на мясо за май вырос на 2,2%, а за год – на 10%. Динамика роста сохраняется восьмой месяц, при этом значение индекса пока на 12% ниже пика августа 2014 года.

Цены на молочную продукцию за месяц выросли на 1,5%. Рост данного индекса продолжается уже 12 месяцев, в результате чего его значение оказалось на 28% выше, чем год назад.

Индекс цен на сахар оказался на 6,8% выше апрельского значения. Пока рост продолжается второй месяц подряд. Значение же индекса максимальное с марта 2017 года.

Отметим, что зерно и растительное масло являются важными товарами украинского экспорта. Рост мировых цен на них приводит к увеличению поступлению в страну валюты. Но одновременно этот рост оказывает давление и на внутренний рынок, где цены также увеличиваются, что и происходит в Украине несколько последних месяцев подряд. Фокус разбирался, почему в Украине растут цены на некоторые продукты, и почему цены на них не скоро пойдут вниз.

Напомним, Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН. Этот Комитет является международной межправительственной платформой сотрудничества стран для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

По результатам 2019-2020 маркетингового года Украина заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе – по экспорту ячменя, вошла в четверку крупнейших экспортеров кукурузы и пятерку крупнейших экспортеров пшеницы.