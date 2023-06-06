Изменятся ли субсидии из-за новых тарифов на электроэнергию: в Пенсионном фонде объяснили

Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, Пенсионный фонд будет и дальше регулярно осуществлять все выплаты, которые должны получать украинцы.

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Размер субсидий на оплату коммунальных услуг не уменьшится и не увеличится после повышения тарифов на электроэнергии. Украинцы, которым выплачивали государственную помощь, будут получать ее в полном объеме, сообщил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Что касается пересчета субсидий, то этот процесс будет автоматическим. А вот тем семьям, которые не будут получать государственную помощь на оплату коммуналки, нужно будет обратиться в ПФУ за разъяснениями.

Но, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, Пенсионный фонд будет и дальше регулярно осуществлять все выплаты, которые должны получать украинцы. То есть субсидии, назначаемые на неотапливаемый период, буду выплачиваться в полном объеме.

Что касается госпомощи во время отопительного сезона, то Пенсионный фонд будет ориентироваться на количество поданных и рассмотренных заявлений, а уже потом определять размер субсидии. Но, заверил Капинус, проблем с этим не должно возникнуть.

"Домохозяйства, которые ввиду своих доходов имеют право на получение субсидий после удорожания расценок на электроэнергию, могут обращаться в Пенсионный фонд и подавать документы", — объяснил Капинус.

Как изменятся платежки за свет после подорожания тарифа

С 1 июня действует новый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 2,64 грн за кВт-час. Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен. Платить по новым платежкам населению придется уже в июле.

Тем временем Фокус посчитал разные варианты платежей до 1 июня 2023 года и после:

Потребление 250 кВт-часов. Было: 360 грн. Будет: 660 грн.

Потребление 400 кВт-часов. Было: 468 грн. Будет: 1056 грн.

Потребление 650 кВт-часов. Было: 1032 грн. Будет: 1716 грн.

Получается, что для домохозяйств ежемесячные затраты на электрическую энергию увеличатся на 300-700 грн.

Ранее Фокус в статье "Новая цена света. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию и почему увеличили тариф" исследовал, каковы главные причины изменения тарифа на электроэнергию для домохозяйств.