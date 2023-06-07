Накопительные пенсии в Украине: в правительстве назвали главное условия для их внедрения

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине нужно как можно скорее создавать инфраструктуру фондового рынка, и война не должна быть помехой для этого.

Related video

Когда в Украине полноценно заработает рынок капитала, будет легче ввести накопительную пенсионную систему. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе совещания по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках, 6 июня.

Как отметил глава правительства, нашей стране нужно переходить к созданию инфраструктуры фондового рынка.

"Уже есть подписанный меморандум с Американской торговой палатой и USAID. Необходимо переходить к практическим шагам – создание инфраструктуры фондового рынка. Вовлечение в этот проект международных партнеров поможет внедрить лучший опыт и практики", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр уверен, что война не должна препятствовать развитию и инновациям и проведению реформ.

Зачем украинцам накопительные пенсии

В Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически, это 112 евро в месяц, тогда как в соседней Польше этот показатель выше 600 евро. Украинское правительство в 2023 году решило заложить основу для будущего роста пенсионных выплат.

С этой целью планируется внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного, о чем в начале года заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У Украины уже много лет есть проблема с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критичной. Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Денежные средства будут идти туда из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Таким образом, мы реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию", — отметил он.

Напомним, Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты" объяснял, чьи взносы будут идти в накопления для выплат пенсий тем, кому сегодня до пенсии остается 10-30 лет.