Накопичувальні пенсії в Україні: в уряді назвали головні умови для їх впровадження

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україні потрібно якнайшвидше створювати інфраструктуру фондового ринку, і війна не має бути перешкодою для цього.

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Коли в Україні повноцінно запрацює ринок капіталу, буде легше запровадити накопичувальну пенсійну систему. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмігаль у процесі наради щодо створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках, 6 червня.

Як зазначив глава уряду, нашій країні слід переходити до створення інфраструктури фондового ринку.

"Вже є підписаний меморандум з Американською торговою палатою та USAID. Необхідно переходити до практичних кроків — створення інфраструктури фондового ринку. Залучення до цього проекту міжнародних партнерів допоможе впровадити найкращий досвід та практики", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр упевнений, що війна не повинна перешкоджати розвитку та інноваціям та проведенню реформ.

Навіщо українцям накопичувальні пенсії

В Україні середній розмір пенсії, згідно з даними Пенсійного фонду України, у 2022 році становив трохи вище за 4 622 грн. Фактично, це 112 євро на місяць, тоді як у сусідній Польщі цей показник вищий за 600 євро. Український уряд у 2023 році вирішив закласти основу для майбутнього зростання пенсійних виплат.

З цією метою планується запровадження другого рівня пенсійної системи – накопичувального, про що на початку року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В України вже багато років є проблема з наповненням Пенсійного фонду. Працездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. Війна зробила ситуацію критичною. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних з роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. Так, ми реалізуємо на практиці право кожного українця на гідну пенсію", — зазначив він.

Нагадаємо, Фокус у статті "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як вплинуть на виплати" пояснював, чиї внески йтимуть у накопичення для виплат пенсій тим, кому сьогодні до пенсії залишається 10-30 років.