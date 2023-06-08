Новая станция на месте Каховской ГЭС: когда построят и сколько это будет стоить

Эксперты, опрошенные Фокусом, считают, что, вероятнее всего, на месте Каховской ГЭС будут строить новую станцию мощностью 1 ГВт, но такое строительство возможно только после деоккупации региона и при наличии средств для финансирования этого масштабного проекта.

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Разрушенная в результате подрыва Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, но на ее месте будет построена новая станция. Об этом недавно сообщил генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. "Тот характер повреждений, что мы видим, он таков, что станция разрушена полностью, восстановлению она не подлежит, после деоккупации нам нужно будет строить новую станцию", — рассказал Игорь Сирота. По его словам, на строительство новой гидроэлектростанции уйдет не менее 5 лет, а стоимость такого проекта составит 1 млрд долларов.

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что восстановить разрушенную ГЭС можно, однако это вряд ли имеет экономический смысл. Поскольку лучшим вариантом является строительство новой гидроэлектростанции.

"С точки зрения восстановления для энергосистемы – нет смысла, у нас есть проекты увеличения мощностей других электростанций и построения других новых и современных мощностей. ГЭС может быть восстановлена, но если говорим о восстановлении территории, затопленной из-за подрыва, нужно будет строить гидротехнические сооружения. Здесь следует думать не категориями потребности энергосистемы, а именно категориями восстановления территорий, которые затапливает вода из-за подрыва ГЭС", — говорит эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

По словам Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, на месте Каховской ГЭС будет построена новая станция. "Уже над этим работают инженеры компании "Укргидроэнерго", чтобы был полностью новый проект ", — говорит Владимир Омельченко.

Эксперты оценивают возможный новый проект ГЭС на месте разрушенной Каховской ГЭС в более чем 1 млрд долларов.

"Оценить стоимость восстановления ГЭС трудно. Например, восстановление разрушенной в 2009 году Саяно-Шушенской ГЭС стоило более 1,25 млрд долларов. В нашем случае, речь может идти о 1,5 млрд и выше. Но в целом очевидно, что дамбу и ГЭС надо будет восстанавливать, иначе мы не сможем восстановить необходимый водный баланс в пострадавших регионах", — считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Построить современную станцию мощностью 1,5 ГВт – это около 3-4 млрд долларов может уйти. Это очень много работы. Сейчас, когда строят ГЭС мощностью 1 ГВт, это стоит около 2 млрд долларов. А если будут переделывать старую ГЭС, то расходы будут выше", — отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, Фокус в аналитической статье "ГЭС ценой в миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли возобновить ее работу" изучал, какие катастрофические последствия ожидаются из-за разрушения Каховской ГЭС и возможны ли веерные отключения электроэнергии в Украине из-за подрыва россиянами ГЭС.

Ранее Фокус писал, что компания "Укрэнерго" вместе с "Укргидроэнерго" прорабатывает сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом последствий разрушения Каховской ГЭС.

Как сообщалось, совершенный оккупантами подрыв Каховской ГЭС не привел к аварийным отключениям электроэнергии, а также колебаниям объемов производимой в стране электроэнергии, однако ситуация может развиваться по-разному, в зависимости от уровня подтоплений территорий вследствие повреждения гидроэлектростанции.