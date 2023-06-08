Нова станція на місці Каховської ГЕС: коли побудують і скільки це коштуватиме

Експерти, опитані Фокусом, вважають, що, ймовірніше, на місці Каховської ГЕС будуватимуть нову станцію потужністю 1 ГВт, але таке будівництво можливе лише після деокупації регіону та за умови наявності коштів для фінансування цього масштабного проєкту.

Related video

Зруйнована внаслідок підриву Каховська ГЕС не підлягає відновленню, але на її місці буде побудована нова станція. Про це нещодавно повідомив генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота. "Той характер пошкоджень, що ми бачимо, він такий, що станція зруйнована стовідсотково, відновленню вона не підлягає, після деокупації нам потрібно буде будувати нову станцію", — розповів Ігор Сирота. За його словами, на будівництво нової гідроелектростанції піде не менш ніж 5 років, а вартість такого проєкту складе 1 млрд доларів.

Опитані Фокусом експерти кажуть, що відновити зруйновану ГЕС можна, проте це навряд чи має економічний сенс. Оскільки кращим варіантом є будівництво нової гідроелектростанції.

"Із точки зору відбудови для енергосистеми — немає сенсу, в нас є проєкти збільшення потужностей інших електростанцій і побудови інших нових і сучасних потужностей. ГЕС може бути відбудована, але якщо говоримо про відновлення території, затопленої через підрив, потрібно буде будувати гідротехнічні споруди. Тут варто думати не категоріями потреби енергосистеми, а саме категоріями відновлення територій, які затоплює вода через підрив ГЕС", — каже експерт цз питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За словами Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова, на місці Каховської ГЕС буде збудована нова станція. "Вже над цим працюють інженери компанії "Укргідроенерго", щоб був повністю новий проєкт", — каже Володимир Омельченко.

Експерти оцінюють можливий новий проєкт ГЕС на місці зруйнованої Каховської ГЕС у суму понад 1 млрд доларів.

"Оцінити вартість відновлення ГЕС важко. Наприклад, відновлення зруйнованої у 2009 році Саяно-Шушенської ГЕС коштувало понад 1,25 млрд доларів. У нашому випадку може йтися про 1,5 млрд і вище. Але загалом очевидно, що дамбу та ГЕС треба буде відновлювати, інакше ми не зможемо відновити необхідний водний баланс у регіонах, що постраждали", — вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Побудувати сучасну станцію потужністю 1,5 ГВт — це близько 3-4 млрд доларів може піти. Це дуже багато роботи. Зараз, коли будують ГЕС потужністю 1 ГВт, то це коштує близько 2 млрд доларів. А якщо перероблятимуть стару ГЕС, то витрати вищі", — зауважив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, Фокус в аналітичній статті "ГЕС ціною в мільярди. Що буде з енергетикою без Каховської ГЕС та чи можуть відновити її роботу" вивчав, які катастрофічні наслідки очікуються через руйнування Каховської ГЕС і чи можливі віялові відключення електроенергії в Україні через підрив росіянами ГЕС.

Раніше Фокус писав, що "Укренерго" разом із "Укргідроенерго" опрацьовують сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Як повідомлялось, здійснений окупантами підрив Каховської ГЕС наразі не призвів до аварійних відключень електроенергії, а також коливань обсягів виробленої в країні електроенергії, проте ситуація може розвиватися по-різному, залежно від рівня підтоплень територій унаслідок пошкодження гідроелектростанції.