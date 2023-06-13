Пенсии в Украине: в ПФУ сообщили, на сколько они выросли для работающих пенсионеров

Перерасчет пенсионных выплат был произведен 654,9 тыс. украинских пенсионеров, сообщили в пенсионном Фонде Украины.

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В июне 2023 года пенсии работающих пенсионеров выросли в среднем на 221,74 грн. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Сообщается, что с 1 апреля 2023 проведен перерасчет пенсии пенсионерам, которые после выхода на пенсию и после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжили работать еще в течение 2 лет — не менее.

Перерасчет пенсии произвели более 654,9 тыс. работающих пенсионеров, а размер пенсии увеличили более 401 тыс. из них. Средний размер повышения составил 221,74 грн.

Был произведен и перерасчет пенсионных выплат свыше 537,5 тыс. грн. лиц в связи с учетом страхового стажа после назначения или предварительного перерасчета пенсии. Из них увеличены пенсии 327,2 тыс. человек, средний размер повышения составил 179,47 грн.

Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предварительного перерасчета пенсии произведено 117,4 тыс. человек. Из них размер пенсии увеличен в 73,8 тыс. человек. Увеличение пенсионных выплат составляет – 409,16 грн.

Выплата перечисленных с 1 апреля пенсий производится в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май.

Напомним, что пенсионеры, которые планируют выехать за пределы Украины на постоянное место жительства, имеют право на выплату сразу 6 пенсий.

Ранее сообщалось. что некоторые пенсионеры в Украине согласно решению Верховной Рады могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 4200 грн. Речь идет о политзаключенных коммунистического режима СССР, получат пенсии за особые заслуги перед Украиной.