Пенсії в Україні: у ПФУ повідомили, на скільки вони зросли для працюючих пенсіонерів

Перерахунок пенсійних виплат провели 654,9 тис. українських пенсіонерів, повідомили у пенсійному Фонді України.

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У червні 2023 року пенсії працюючих пенсіонерів зросли в середньому на 221,74 грн. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Повідомляється, що з 1 квітня 2023 року проведено перерахунок пенсії пенсіонерам, які після виходу на пенсію та після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжили працювати ще впродовж 2 років — не менше.

Перерахунок пенсії зробили понад 654,9 тис. працюючих пенсіонерів, а розмір пенсії збільшили понад 401 тис. з них. Середній розмір підвищення склав 221,74 грн.

Був зроблений і перерахунок пенсійних виплат понад 537, 5 тис. осіб у зв’язку з врахуванням страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. З них збільшено пенсії 327,2 тис. особам, середній розмір підвищення склав 179,47 грн.

Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 117,4 тис. осіб. З них розмір пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб. Збільшення пенсійних виплат становить – 409,16 грн.

Виплата перерахованих з 1 квітня пенсій проводиться у червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень і травень.

Нагадаємо, що пенсіонери, які планують виїхати за межі України на постійне місце проживання, мають право на виплату одразу 6 пенсій.

Раніше повідомлялося. що деякі пенсіонери в Україні, відповідно до рішення Верховної Ради, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 4200 грн. Йдеться про політв’язнів комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.