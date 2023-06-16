После 50 лет: в ПФУ назвали категорию украинцев, которые могут выйти раньше на пенсию

На досрочный заслуженный отдых могут рассчитывать матери детей с тяжелыми заболеваниями, которым не была установлена инвалидность. Подтвердить наличие недуга поможет специальная справка из больницы.

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Некоторая категория украинцев имеет право на то, чтобы выйти на заслуженный отдых раньше срока, но повезет далеко не всем. В пресс-службе Пенсионного фонда Украины рассказали, о ком на самом деле идет речь.

Отмечается, что по украинскому законодательству предусмотрено, что матери, которые воспитывают тяжело больных детей без инвалидности, могут несколько лет получать дополнительные средства на ребенка до шести лет.

Кроме того, они могут выйти на пенсию раньше срока после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

"Определение термина "тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность" предоставлено в ст. 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К числу таких детей относятся дети, которым не установлена инвалидность, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелый врожденный порок развития, редкое орфанное заболевание, онкологическое, онкогематологическое заболевание", — говорится в сообщении.

Также в этот перечень входят следующие недуги:

детский церебральный паралич;

тяжелое психическое расстройство;

сахарный диабет I типа;

острое или хроническое заболевание почек IV степени;

дети, получившие тяжелую травму;

нуждающиеся в трансплантации органа.

Подтвердить наличие одного из заболеваний нужно специальной справкой, которая выдается представителями медицинских заведений. В ней должна быть информация о том, что ребенок заболел именно до шестилетнего возраста, иначе раньше срока выйти на пенсию вам не разрешат.

Напомним, в ПФУ рассказали, кто может рассчитывать на две выплаты одновременно в 2023 году. По информации ведомства, это граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, которые одновременно являются пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС.