Після 50 років: у ПФУ назвали категорію українців, які можуть вийти раніше на пенсію

На достроковий заслужений відпочинок можуть розраховувати матері дітей із тяжкими захворюваннями, яким не було встановлено інвалідності. Підтвердити наявність недуги допоможе спеціальна довідка із лікарні.

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Деяка категорія українців має право на те, щоб вийти на заслужений відпочинок раніше за термін, але пощастить далеко не всім. У пресслужбі Пенсійного фонду України розповіли, про кого насправді йдеться.

Зазначається, що за українським законодавством передбачено, що матері, які виховують тяжко хворих дітей без інвалідності, можуть кілька років отримувати додаткові кошти на дитину до шести років.

Крім того, вони можуть вийти на пенсію раніше строку після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

"Визначення терміну "тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність" надано у ст. 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До числа таких дітей належать діти, яким не встановлено інвалідність, хворі на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання", — йдеться у повідомленні.

Також до цього переліку входять такі недуги:

дитячий церебральний параліч;

тяжкий психічний розлад;

цукровий діабет І типу;

гостре чи хронічне захворювання нирок IV ступеня;

діти, які отримали тяжку травму;

потребують трансплантації органу.

Підтвердити наявність одного із захворювань потрібно спеціальною довідкою, яка видається представниками медичних закладів. У ній має бути інформація про те, що дитина захворіла саме до шестирічного віку, інакше раніше за термін вийти на пенсію вам не дозволять.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, хто може розраховувати на дві виплати одночасно у 2023 році. За інформацією відомства, це громадяни, які вийшли на пенсію за віком, які одночасно постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.