Требует поделиться: акционер "Сенс Банка" грозит Украине судом из-за национализации

В компании заявили, что если "Сенс Банк" будет национализирован, то убытки грозят лицам, которые не находятся под санкциями.

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Компания ABH Holdings S.A, — владелец "Сенс Банка" (бывший "Альфа-банк") в Украине, заявила, что готова судиться, если ее оставят без компенсации сверх "номинальной" после национализации финучреждения. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

"ABHH серьезно обеспокоен тем, что Национальный банк Украины осуществит свое намерение национализировать АО "Сенс Банк" без компенсации ABHH сверх номинальной суммы", — сказано в заявлении компании.

Так ABH Holdings S.A отреагировала на подписание президентом Владимиром Зеленским законопроекта №9107-1 о порядке вывода с рынка (национализации) банков, принадлежащих подсанкционным лицам.

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Миллиард Фридмана. Чем обернется для украинцев национализация Альфа-Банка

В заявлении отмечается, что если "Сенс Банк" будет национализирован, то убытки грозят лицам, которые не находятся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH — благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, и крупного европейского банка.

"ABHH будет принимать соответствующие меры с точки зрения как национального, так и международного права и имеющихся договоров, чтобы их компенсировать. В частности, ABHH будет искать защиты в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций BLEU (Бельгия-Люксембург)- Украина", — подчеркнули в компании.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Фокус в статье "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, что национализация – фактически единственный вариант для того, чтобы переименованный "Сенс Банк" продолжил работать в Украине. Так, например, ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз считает, что национализация — самый простой сейчас способ смены собственников банка"

"Во время войны очень низкие шансы продать такой крупный по украинским меркам банк любому респектабельному стратегическому инвестору. Следовательно, национализация, действительно, самый простой сейчас способ смены собственников банка", — отметил он.

Ранее Фокус писал, что НБУ запретил россиянину Андрею Косогову получить существенное участия в "Альфа-Банке" из-за наложенных на бизнесмена санкций Советом нацбезопасности и обороны.