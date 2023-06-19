Часики тикают: в Международном суде ООН готовится большое решение по иску Украины против РФ

Украина рассчитывает, что суд ООН обвинит Россию в нарушении двух международных конвенций, а вот вопросы, связанные с компенсацией и репарациями будут решаться на отдельном заседании.

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Международный суд ООН уже через полгода может вынести решение по первому большому иску Украины против России. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил посол по особым поручениям МИД Украины, агент Украины в суде ООН Антон Кориневич.

"Нам всем хотелось бы, чтобы дела рассматривались быстрее, но именно таковы темпы международного правосудия. Колеса правосудия крутятся не очень быстро, но крутятся", – сказал он.

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Украина рассчитывает, что суд ООН обвинит Россию в нарушении двух международных конвенций: о запрете финансирования терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Нам, безусловно, нужно иметь решение международных судебных организаций, фиксирующих нарушения со стороны РФ. Также важно, чтобы это решение фиксировало обязательство РФ прекратить соответствующие нарушения и говорило, что это решение является основанием для решения вопроса о компенсациях, репарациях, в частности – жертвам таких нарушений", — отметил Кориневич.

Он также объяснил, что вопросы о компенсации и репарациях решаются на отдельном заседании суда.

"Хотя, конечно, сейчас мы не можем знать, каким будет решение суда", – добавил посол.

Иски Украины против России: что известно

В январе 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Значительная часть иска Украины касается ограничения оккупантами прав крымских татар в Крыму.

Также Украина хочет, чтобы суд ООН признал, что РФ проигнорировала обязательства в рамках Конвенции о финансировании терроризма, поскольку поддерживала незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР", которые совершали террористические акты на территории нашего государства.

В феврале 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения российской армии в Украину, президент Владимир Зеленский заявил о новом иске против страны-агрессора.

"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе", – сообщил глава государства.

Таким образом Украина отклоняет заявление Москвы о том, что РФ вторглась на территорию страны для того, чтобы "предотвратить геноцид".

Напомним, 9 июня 2023 года у Владимира Зеленского раскритиковали ООН за заявление о подрыве Каховской ГЭС. Советник ОП Михаил Подоляк считает странным, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны. Россияне унижают международное право и Устав организации.